Вместе — мы сила: жена Усика красивым постом отреагировала на его победу над Фьюри

Екатерина сказала важные слова болельщикам Александра

Екатерина Усик, жена Александра Усика, эмоционально отреагировала на победу мужа над Тайсоном Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе. Она обратилась к болельщикам и сопроводила пост трогательной фотографией.

Екатерина отметила значимость победы в Instagram. А также разместила фото, где целует мужа.

"Благодарю всех за поддержку, за веру в нас. Это очень важно, каждый день доказывать, что украинцы — это сильные и свободные люди. Вместе — мы сила. Весь мир видит это. Слава украинскому народу. Слава всем, кто защищает", — написала Усик.

Александр накануне выиграл бой у Фьюри по очкам, раздельным решением судей, и стал первым в XXI веке абсолютным чемпионом мира. Также он стал первым чемпионом в эру четырех основных поясов: WBO, WBA, WBC и IBF. Предыдущим абсолютным чемпионом мира в супертяжах был британец Леннокс Льюис, завоевавший этот титул в 1999 году.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Усик попал в больницу после победы над Фьюри.