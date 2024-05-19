Усик и Фьюри проведут второй бой: когда может состояться реванш

Повторный поединок должен состояться в середине октября.

Александр Усик победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе. Бой-реванш должен состояться в октябре.

Оба спортсмена согласились с проведением боя-реванша, который записан в контракте, сразу после первого боя. Об этом сообщает Matchroom Boxing.

Сразу после боя, еще находясь в ринге, Фьюри отметил: "Я верю, что я выиграл бой, у меня есть реванш". Интервьюер в ринге сразу обратился к чемпиону Усику: "Да, я готов к реваншу", — ответил украинец.

Реванш планируется провести 12-13 октября. При этом, победитель боя-реванша уже не будет носить титул абсолютного чемпиона мира. Международная боксерская федерация (IBF) решила, что Усик просрочил обязательную защиту чемпионского пояса. Так что Усик потеряет этот титул уже в первый день лета.

С августа 2023 года обязательным претендентом на поединок против украинца стал Филипп Хргович. Хорват 1 июня встретится с британцем Даниэлем Дюбуа. Именно победитель этого боя будет признан чемпионом мира в супертяжелом весе по версии IBF.

Бой Усик — Фьюри состоялся в ночь на 19 мая и завершился победой украинца раздельным решением судей — 115-112, 114-113, 113-114. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира по боксу в хевивейте в ХХI веке и в эру четырех основных поясов: WBO, WBA, WBC и IBF. Последним абсолютным чемпионом мира в супертяжах был британец Леннокс Льюис, завоевавший этот титул в 1999 году.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина получила еще одного чемпиона мира в боксе. Беринчик сенсационно победил мексиканца Наваррете.