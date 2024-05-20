Борьба за Лигу конференций и выживание в элите: обзор тура УПЛ

Три команды борются за 4-5 места и четыре – за "стыки", минуя прямой вылет из лиги

По итогам 29-го тура Премьер-лиги определились команды, которые борются за места в третьем по значимости еврокубке – Лиге Европы, а также четверка аутсайдеров. В последнем туре они будут бороться за 13-14 места, чтобы избежать прямого вылета из элитного дивизиона (15-16 места) и попытаться сохранить место в сильнейшем дивизионе через стыковые матчи.

Посреди недели "Шахтер" сделал "золотой дубль", приплюсовав к победе в чемпионате Украины национальный Кубок. Победа горняков вычеркнула из числа соискателей путевок в Лигу Европы полтавскую "Ворсклу", у которой "Шахтер" и выиграл, а также позволило заявиться во второй по значимости евротурнир "Кривбассу" — бронзовому призеру Премьер-лиги. И теперь, в третью по значимости Лигу конференций попадают 4-5 команды. На эти два места претендуют "Днепр-1", "Рух" и "Полесье".

Важное очко в игре с чемпионом

"Днепр-1" проводил центральный матч тура дома против "Шахтера", который приехал в Днепр уже в статусе чемпиона и обладателя Кубка. И наставник дончан Марино Пушич прибегнул к широкой ротации состава.

Хозяева попытались этим воспользоваться, начали встречу активнее и на 10-й минуте открыли счет: Филиппов перехватил неосторожный пас Педриньо, вышел один на один с голкипером и не промахнулся. Вслед за этим дончан выручил Твардовский, отбивв мощный выстрел Рубчинского из-за пределов штрафной площадки. На 19-й минуте матч впервые был прерван из-за воздушной тревоги, а после возобновления поединка команды успели сыграть лишь 7 минут и снова ушли в укрытие — на этот раз тревога длилась час. Во второй раз вернувшись на поле, "горняки" сразу же забрали мяч под свой контроль и начали угрожать воротам соперника. Назарина бил головой — рядом со стойкой, а его же попытку нанести удар ногой блокировали защитники днепрян. Сравнять счет "оранжево-черным" удалось на 44-й минуте: Швед прошел с мячом по центральной зоне и пробил, голкипер парировал перед собой, а первым на добивании был Марлон Гомес — 1:1.

Перерыв между таймами был максимально коротким, игра продолжилась. Дончане выглядели острее и создали несколько голевых моментов. Сначала Невертон сместился с левого фланга в центр и пробил в дальний угол — хозяев спасла штанга. Вслед за этим Марлон Гомес головой замыкал подачу с углового — чуть выше ворот. На 74-й минуте матч снова был приостановлен из-за воздушной тревоги. После возобновления встречи тренерский штаб "горняков" провел серию замен, выпустив на поле сначала Лемкина, а чуть позже Крыськива, Кевина и Бондаренко. В оставшееся время лучшую возможность изменить счет имел игрок "днепрян" Гуцуляк, который бил в правый угол, но Гочолеишвили не позволил мячу пересечь линию ворот.

Обзор матча "Днепр-1" - "Шахтер"

1:1 — ничья в матче "Шахтера" и "Днепра-1", которая позволила хозяевам не потерять 4-е место в таблице.

Осечка "Полесья и феерическая концовка "Металлиста 1925"

А вот житомирское "Полесье" не смогло одолеть харьковский "Металлист 1925" в номинально гостевом матче, который проходил на столичной арене "Левый берег". При этом, до 90-й минуты для житомирской команды все шло по плану. Несмотря на то, что игрок харьковчан Денис Гармаш открыл счет на 2-й минуте, Эмиль Мустафаев на 10-й уже сравнял счет, а до 30-й минуты номинальные гости повели в счете с преимуществом в два гола. Ндукве (21-я минута) и Луифер (30) забили два красивых гола и обеспечили солидное преимущество для гостей – 1:3.

В дальнейшем на поле происходила мало интересных событий вплоть до 90-й минуты, когда Ари Моура забил второй гол харьковчан в этом матче и неожиданно возродил интригу. Он же стал и главным героем харьковчан в этой игре, вырвав очень важную ничью для команды на 90+2 минуте – 3:3.

Обзор матча "Металлист 1925" - "Полесье"

Таким образом, у "Металлиста 1925" остаются шансы на спасение в элитном дивизионе. Команда еще может попасть в стыковые матчи, если выиграет у ровенского "Вереса" в матче последнего 30-го тура, а "Минай" оступится в игре с "Кривбассом".

"Полесью" же, в свою очередь, будет крайне трудно ликвидировать отставание в два очка от "Руха" и "Днепра-1", так как свой матч последнего тура команда проводит против "Шахтера", пусть и совсем немотивированного. Единственное, что придает оптимизм игрокам, матч состоится в Житомире, на родном для команды стадионе.

Уверенная победа "Руха"

А вот львовский "Рух" свой матч у немотивированного одесского "Черноморца" выиграл легко и уверенно. Илья Квасница открыл счет точным ударом в середине первого тайма, на 28-й минуте. А уже ближе к концовке игры, на 74-й минуте, Бренер Таллес удвоил перевес львовян – 2:0.

Обзор матча "Рух" - "Черноморец"

Эта победа позволила "Руху" догнать "Днепр-1" по очкам (по 49), и иметь преимущество перед "Полесьем" (47) накануне последнего 30-го тура. Правда, у "Руха" впереди игра с киевским "Динамо", что дает пищу для размышлений. Пусть и игра пройдет во Львове.

"Динамо" бьет "Кривбасс" на классе

Киевское "Динамо" в игре против "Кривбасса" — втором центральном матче тура (встречались вторая и третья команды таблицы), превзошло соперников на классе. Ни тем, ни другим, по сути, уже ничего было не нужно, свои турнирные задачи команды решили досрочно. Но игра была весьма принципиальной, ведь киевлянам противостояла команда-сенсация нынешнего сезона. И "Динамо" уверенно разобралось с соперником.

Хозяева поля столичного стадиона "Динамо" им. Валерия Лобановского уже в самом начале обрушили мощный штурм на ворота гостей, результатом чего стали два быстрых гола. На 4-й минуте счет открыл Владислав Ванат, а на 6-й минуте Николай Шапаренко удвоил преимущество хозяев поля. Правда на 19-й минуте, Егор Твердохлиб своим голом сократил отставание "Кривбасса" в счете и восстановил интригу. Но в дальнейшем киевляне уверенно оборонялись, а уже в концовке, на 81-й минуте, Владислав Дубинчак поставил жирную точку в этом матче – 3:1.

обзор матча "Динамо" - "Кривбасс"

Киевляне, несмотря на отсутствие турнирных задач, проводят последние официальные матчи сезона с такой же ответственностью, как и предыдущие.

"Минай" цепляется до последнего

Что касается нижней части турнирной таблицы, то тут стоит особо отметить "Минай". Закарпатская команда одержала вторую победу подряд и третью – в четырех матчах. На сей раз, "жертвами" стали футболисты "Колоса" из Ковалевки.

Матч с "Колосом" получился боевым и щедрым на голы. Уже на 2-й минуте Олег Ильин выел гостей из Ковалевки вперед – 0:1. Команде из Закарпаться потребовалось более получаса для того, чтобы сравнять счет. На 36-й минуте это сделал Артур Ременяк. Правда, на 58-й минуте Андрей Цуриков вновь вывел гостей вперед, но хозяева и не думали сдаваться. Менее чем через 10 минут, на 67-й, Тимур Кораблин сравнял счет, а на 81-й Владислав Вакула забил третий и, как оказалось впоследствии, победный гол – 3:2.

Обзор матча "Минай" - "Колос"

Также вничью сыграл "Верес" — против середняка "Александрии" (2:2) и уже упомянутый "Металлист 1925". И только "Оболонь" проиграла финалисту Кубка Украины "Ворскле" (1:3). Благодаря этой победе полтавчане гарантировали себе место в элитном дивизионе на следующий сезон, а вот столичная команда в последнем туре бороться за место в стыковых матчах.

Результаты матчей 29-го тура

Интриги в таблице

Если чемпион и призеры УПЛ определились еще неделю назад, то в борьбе за 4-5 места интрига разрешится только в последнем туре. "Днепр-1" и "Рух" набрали по 49 очков, "Полесье" — 47.

Далее идет группа "середняков", команд, занимающих 7-12 места и уже не имеющие никаких глобальных турнирных задач. Они не рискуют попасть в стыковые матчи или напрямую понизиться в классе, но и не участвуют в борьбе за места в еврокубках.

А вот среди команд, расположившихся на 13-16 местах в последнем туре будет настоящая рубка. Заочная и очная ("Металлист 1925" — "Верес"). На данный момент у "Оболони" 26 очков, "Вереса" и "Миная" — по 25, "Металлиста 1925" — 23 балла.