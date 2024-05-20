Боротьба за Лігу конференцій та виживання в еліті: огляд туру УПЛ

Три команди борються за 4-5 місця та чотири – за "стики", минаючи прямий виліт з ліги

За підсумками 29 туру Прем’єр-ліги визначилися команди, які борються за місця в третьому за значимістю єврокубку — Лізі Європи, а також четвірка аутсайдерів. В останньому турі вони боротимуться за 13-14 місця, щоб уникнути прямого вильоту з елітного дивізіону (15-16 місця) та спробувати зберегти місце у найсильнішому дивізіоні через стикові матчі.

У середу "Шахтар" зробив "золотий дубль", приплюсувавши до перемоги в чемпіонаті України національний Кубок. Перемога гірників викреслила з числа претендентів на путівку до Ліги Європи полтавську "Ворсклу", у якої "Шахтар" і виграв, а також дозволило заявитися в другий за значимістю євротурнір "Кривбасу" — бронзовому призеру Прем’єр-ліги. І тепер, до третьої за значущістю Ліги конференцій потрапляють 4-5 команди. На ці два місця претендують "Дніпро-1", "Рух" та "Полісся".

Важливе очко у грі з чемпіоном

"Дніпро-1" проводив центральний матч туру вдома проти "Шахтаря", який приїхав до Дніпра вже у статусі чемпіона та володаря Кубка. І наставник донеччан Марино Пушич вдався до широкої ротації складу.

Господарі спробували цим скористатися, почали зустріч активніше і на 10-й хвилині відкрили рахунок: Філіппов перехопив необережний пас Педріньйо, вийшов віч-на-віч з голкіпером і не промахнувся. Після цього донеччан врятував Твардовський, відбивши потужний постріл Рубчинського з-за меж штрафного майданчика. На 19-й хвилині матч вперше був перерваний через повітряну тривогу, а після відновлення поєдинку команди встигли зіграти лише 7 хвилин і знову пішли в укриття — цього разу тривога тривала годину. Вдруге повернувшись на поле, "гірники" одразу ж забрали м’яч під свій контроль та почали загрожувати воротам суперника. Назаріна бив головою — поряд із стійкою, а його ж спробу завдати удару ногою блокували захисники дніпрян. Зрівняти рахунок "оранжево-чорним" вдалося на 44-й хвилині: Швед пройшов з м’ячем центральною зоною і пробив, голкіпер парирував перед собою, а першим на добиванні був Марлон Гомес — 1:1.

Перерва між таймами була максимально короткою, гра продовжилася. Донеччани виглядали гострішими і створили кілька гольових моментів. Спочатку Невертон змістився з лівого флангу в центр і пробив у дальній кут — господарів урятувала штанга. Після цього Марлон Гомес головою замикав подачу з кутового — трохи вище воріт. На 74-й хвилині матч знову було припинено через повітряну тривогу. Після поновлення зустрічі тренерський штаб "гірників" провів серію замін, випустивши на поле спочатку Лемкіна, а трохи згодом Криськіва, Кевіна та Бондаренка. У час, що залишився, кращу можливість змінити рахунок мав гравець "дніпрян" Гуцуляк, який бив у правий кут, але Гочолеішвілі не дозволив м’ячу перетнути лінію воріт.

Огляд матчу "Дніпро-1" — "Шахтар"

1:1 — нічия у матчі "Шахтаря" та "Дніпра-1", яка дозволила господарям не втратити 4-е місце у таблиці.

Осічка "Полісся та феєрична кінцівка "Металіста 1925"

А ось житомирське "Полісся" не змогло здолати харківський "Металіст 1925" у номінально гостьовому матчі, який проходив на столичній арені "Лівий берег". При цьому до 90-ї хвилини для житомирської команди все йшло за планом. Незважаючи на те, що гравець харків’ян Денис Гармаш відкрив рахунок на 2-й хвилині, Еміль Мустафаєв на 10-й вже зрівняв рахунок, а до 30-ї хвилини номінальні гості повели у рахунку з перевагою у два голи. Ндукве (21-а хвилина) та Луїфер (30) забили два красиві голи та забезпечили солідну перевагу для гостей – 1:3.

Надалі на полі відбувалося мало цікавих подій аж до 90-ї хвилини, коли Арі Моура забив другий гол харків’ян у цьому матчі та несподівано відродив інтригу. Він же став головним героєм харків’ян у цій грі, вирвавши дуже важливу нічию для команди на 90+2 хвилині – 3:3.

Огляд матчу "Металіст 1925" — "Полісся"

Таким чином у "Металіста 1925" залишаються шанси на порятунок в елітному дивізіоні. Команда ще може потрапити у стикові матчі, якщо виграє у рівненського "Вереса" у матчі останнього 30-го туру, а "Минай" оступиться у грі з "Кривбасом".

"Полісся" ж, у свою чергу, буде вкрай важко ліквідувати відставання у два очки від "Руху" та "Дніпра-1", оскільки свій матч останнього туру команда проводить проти "Шахтаря", хай і зовсім невмотивованого. Єдине, що надає оптимізм гравцям, матч відбудеться у Житомирі, на рідному для команди стадіоні.

Впевнена перемога "Руху"

А ось львівський "Рух" свій матч у невмотивованого одеського "Чорноморця" виграв легко та впевнено. Ілля Квасниця відкрив рахунок влучним ударом у середині першого тайму, на 28-й хвилині. А вже ближче до закінчення гри, на 74-й хвилині, Бренер Таллес подвоїв перевагу львів’ян – 2:0.

Огляд матчу "Рух" — "Чорноморець"

Ця перемога дозволила "Руху" наздогнати "Дніпро-1" за очками (по 49) і мати перевагу перед "Поліссям" (47) напередодні останнього 30-го туру. Щоправда, у Руху попереду гра з київським "Динамо", що дає привід для роздумів. Нехай і гра пройде у Львові.

"Динамо" б’є "Кривбас" на класі

Київське "Динамо" у грі проти "Кривбасу" — другому центральному матчі туру (зустрічалися друга та третя команди таблиці), перевершило суперників на класі. Ані тим, ані іншим, по суті, вже нічого не потрібно, свої турнірні завдання команди вирішили достроково. Але гра була дуже принциповою, адже киянам протистояла команда-сенсація цього сезону. І "Динамо" впевнено розібралося із суперником.

Хазяї поля столичного стадіону "Динамо" ім. Валерія Лобановського вже на початку обрушили потужний штурм на ворота гостей, результатом чого стали два швидкі голи. На 4-й хвилині рахунок відкрив Владислав Ванат, а на 6-й хвилині Микола Шапаренко подвоїв перевагу господарів поля. Щоправда на 19-й хвилині Єгор Твердохліб своїм голом скоротив відставання "Кривбасу" в рахунку та відновив інтригу. Але надалі кияни впевнено оборонялися, а вже наприкінці, на 81-й хвилині, Владислав Дубінчак поставив жирну крапку у цьому матчі – 3:1.

огляд матчу "Динамо" — "Кривбас"

Кияни, незважаючи на відсутність турнірних завдань, проводять останні офіційні матчі сезону з такою самою відповідальністю, як і попередні.

"Минай" чіпляється до останнього

Щодо нижньої частини турнірної таблиці, то тут варто особливо відзначити "Минай". Закарпатська команда здобула другу перемогу поспіль і третю – у чотирьох матчах. Цього разу "жертвами" стали футболісти "Колоса" з Ковалівки.

Матч із "Колосом" вийшов бойовим і щедрим на голи. Вже на 2-й хвилині Олег Ільїн вивів гостей із Ковалівки вперед – 0:1. Команді із Закарпаття потрібно було більше півгодини для того, щоб зрівняти рахунок. На 36-й хвилині це зробив Артур Ременяк. Щоправда, на 58-й хвилині Андрій Цуріков знову вивів гостей уперед, але господарі й не думали здаватися. Менш ніж за 10 хвилин на 67-й Тимур Кораблін зрівняв рахунок, а на 81-й Владислав Вакула забив третій і, як виявилося згодом, переможний гол — 3:2.

Огляд матчу "Мінай" — "Колос"

Також внічию зіграв "Верес" — проти середняка "Олександрії" (2:2) і вже згаданий "Металіст 1925". І лише "Оболонь" програла фіналісту Кубка України "Ворсклі" (1:3). Завдяки цій перемозі полтавці гарантували собі місце в елітному дивізіоні наступного сезону, а ось столична команда в останньому турі боротиметься за місце у стикових матчах.

Результати матчів 29-го туру

Інтриги у таблиці

Якщо чемпіон та призери УПЛ визначилися ще тиждень тому, то у боротьбі за 4-5 місця інтрига вирішиться лише в останньому турі. "Дніпро-1" та "Рух" набрали по 49 очок, "Полісся" — 47.

Далі йде група "середняків", команд, що займають 7-12 місця і вже не мають жодних глобальних турнірних завдань. Вони не ризикують потрапити у стикові матчі чи безпосередньо знизитися у класі, але й не беруть участь у боротьбі за місця у єврокубках.

А от серед команд, що розташувалися на 13-16 місцях, в останньому турі буде справжня рубка. Заочна та очна ("Металіст 1925" — "Верес"). На даний момент у "Оболоні" 26 очок, "Вереса" та "Минаю" — по 25, "Металіста 1925" — 23 бали.