Стоячий нокдаун и мощный апперкот: лучшие моменты боя Усик - Фьюри (видео)

"Цыганский король" едва не упал под натиском "Кота"

В субботу, 18 мая, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялся большой вечер профи-бокса, в главном бою которого на ринге сошлись небитые чемпионы-тяжеловесы Александр Усик (22-0, 14 КО) и Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО). Поединок украинца и британца завершился победой первого раздельным решением судей.

Дуэль запомнилась ярким 9-м раундом, а также мощными апперкотами в исполнении "Цыганского короля". Об этом сообщает "Телеграф".

Усик с первых минут владел инициативой в ринге, однако Фьюри нашел оружие, которое едва не переломило ход поединка. Тайсон неожиданно использовал в своем арсенале мощные апперкоты, один из которых потряс украинца. Тем не менее все изменил 9-й раунд, в котором "Цыганский король" оказался в стоячем нокдауне. Именно нокдаун принес Александру победу, ведь судейский счет был очень близок к ничьей — 115-112, 114-113, 113-114 в пользу украинца.

Лучшие моменты боя Усик - Фьюри

Напомним, в андеркарде шоу Усик — Фьюри состоялось несколько зрелищных боев, в частности нокаутом в первом раунде завершил свое выступление в Эр-Рияде украинец Даниэль Лапин. Также в первой 3-минутке все решил Марк Чемберлен по прозвищу "Гром", нокаутировавший нигерийца Джошуа Олувасеуна. Кроме того, легенда российского бокса Сергей Ковалев потерпел сокрушительное поражение от шведа Робина Сафара.