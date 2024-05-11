Тренер "Шахтера" ударил 70-летнего "динамовца" после матча (видео)

Киевляне подадут жалобу в Украинскую ассоциацию футбола (УАФ)

Перед украинским Классическим дерби состоялся матч между юношескими командами "Шахтера" — "Динамо". По окончании этой встречи возник конфликт, который едва не перерос в массовую драку.

Тем не менее стало известно, что 43-летний старший тренер "Шахтера U-19" Алексей Белик ударил 70-летнего руководителя детско-юношеской школы "Динамо" Александра Ищенко. Об этом в комментарии dynamo.kiev.ua сообщил заместитель генерального директора Бело-синих Сергей Мохник.

"Мы возмущены и считаем подобные действия не объяснимыми и неприемлемыми. "Динамо" планирует обратиться в дисциплинарный комитет и комитет по этике УАФ", — заявил Мохник.

Напомним, донецкий "Шахтер U-19" проиграл киевскому "Динамо U-19" (1:2) в матче юношеского первенства Украины. Это фактически была игра за "золото" первенства.

После матча на поле чуть не случился массовый махач детей из академий "Динамо" и "Шахтера", которые находились на трибунах.

Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть дерби взрослых команд "Шахтера" и "Динамо", а также делился раскладами букмекеров накануне центрального матча 28-го тура чемпионата Украины по футболу сезона 2023/24.