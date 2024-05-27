"Олимпиакос" - "Фиорентина": где и когда смотреть финал Лиги конференций

Игру на территории Украины покажет медаисервис Megogo

В среду, 29 мая, состоится финальный матч Лиги конференций УЕФА. В Афинах сойдутся греческий "Олимпиакос" и итальянская "Фиорентина" из Флоренции.

В прямой трансляции на территории Украины встречу покажет медиасервис MEGOGO. Начало матча в 22.00 по киевскому времени.

Трансляция доступна при наличии подписок Спорт, Максимальная и Максимальная + благотворительность. Можно выбрать любой из тарифов. При этом, оформляя подписку, абонент получит доступ и к видеотрансляции матчей, и к обширной библиотеке фильмов, сериалов и мультфильмов, 300+ телеканалам с возможностью паузы и записи, в том числе и спортивных, а также сотен аудиокниг и подкастов.

Перед матчем будет традиционная студия, где ведущие канала и приглашенные эксперты обсудят шансы команд в предстоящей игре. Начало студии — в 21.25.

"Олимпиакос" ни разу в истории не выигрывал еврокубок, но команда U-19 греческого клуба выигрывала Юношескую лигу УЕФА нынешнего сезона 2023/24. В свою очередь, "Фиорентина" выигрывала Кубок обладателей кубков -1960/61, Кубок УЕФА-1989/90, а также играла в финале Кубка европейских чемпионов 1956/57, и прошлого розыгрыша Лиги конференций-2022/23. В том матче, английский "Вест Хэм" победил "Фиорентину" в кровавом финале.