"Олімпіакос" — "Фіорентина": де і коли дивитись фінал Ліги конференцій

Гру на території України покаже медаісервіс Megogo

У середу, 29 травня, відбудеться фінальний матч Ліги конференцій УЄФА. В Афінах зійдуться грецький "Олімпіакос" та італійська "Фіорентина" з Флоренції.

У прямій трансляції на території України зустріч покаже медіасервіс MEGOGO. Початок матчу о 22.00 за київським часом.

Трансляція доступна за наявності передплат Спорт, Максимальна та Максимальна + благодійність. Можна вибрати будь-який із тарифів. При цьому, оформлюючи підписку, абонент отримає доступ і до відеотрансляції матчів, і до великої бібліотеки фільмів, серіалів та мультфільмів, 300+ телеканалів з можливістю паузи та запису, зокрема спортивних, а також сотень аудіокниг та подкастів.

Перед матчем буде традиційна студія, де ведучі каналу та запрошені експерти обговорять шанси команд у майбутній грі. Початок студії – о 21.25.

"Олімпіакос" жодного разу в історії не вигравав єврокубок, але команда U-19 грецького клубу вигравала Юнацьку лігу УЄФА нинішнього сезону 2023/24. У свою чергу, "Фіорентина" вигравала Кубок володарів кубків -1960/61, Кубок УЄФА-1989/90, а також грала у фіналі Кубка європейських чемпіонів 1956/57 та минулого розіграшу Ліги конференцій-2022/23. У тому матчі англійський "Вест Хем" переміг "Фіорентину" у кривавому фіналі.