"Олимпиакос" - Фиорентина": назван фаворит в паре финала Лиги конференций

Итальянская команда имеет лучшие шансы по мнению букмекеров

29 мая состоится финальный матч третьего по значимости еврокубка Лиги конференций. В Афинах, на "АЕК Арене" сойдутся греческий "Олимпиакос" и итальянская "Фиорентина" из Флоренции.

По мнению аналитиков букмекерских контор фаворитом матча является итальянская команда. Так, Favbet принимает ставки на победу итальянской команды с коэффициентом 2,50, в то время как на "Олимпиакос" — 3,25, а на ничью — 3,40.

В процентном соотношении это 40/31 в пользу "Фиорентины". И, соответственно, 29 процентов на ничью.

В то же время, bet365 дает следующие котировки — 2,35 ан победу "Фиорентины", 3,00 — на победу "Олимпиакоса" и 3,25 — на ничью. А Betsson, соответственно, 2,38, 3,10 и 3,30.

Матч состоится в Афинах, но не на стадионе "Олимпиакоса", а на арене одного из принципиальных соперников команды в чемпионате Греции — АЕКа. Игра начнется в 22.00 по киевскому времени.

"Олимпиакос" ни разу в истории не выигрывал еврокубок, но команда U-19 греческого клуба выигрывала Юношескую лигу УЕФА нынешнего сезона 2023/24. В свою очередь, "Фиорентина" выигрывала Кубок обладателей кубков -1960/61, Кубок УЕФА-1989/90, а также играла в финале Кубка европейских чемпионов 1956/57, и прошлого розыгрыша Лиги конференций-2022/23. В том матче, английский "Вест Хэм" победил "Фиорентину" в кровавом финале.