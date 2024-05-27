Определены шансы Довбика на звание лучшего бомбардира Евро

Футболист "Жироны" и сборной Украины занимает 30-е место в списке бомбардиров

Форвард "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик, забивший 24 гола в Ла Лиге и получивший приз лучшему бомбардиру чемпионата Испании, попал в список номинантов на звание лучшего бомбардира Евро-2024 у букмекеров. Правда, шансы на итоговый успех у игрока сборной Украины невелики.

Так, по данным Favbet, Артем замыкает Топ-30 бомбардиров национальных команд. А его шансы на то, чтобы выиграть приз лучшего бомбардира оценен в 41 к 1.

Фаворитами в гонке бомбардиров являются француз Килиан Мбаппе (6,00), англичанин Гарри Кейн (6,50) и португалец Криштиану Роналду (13,00). Также в Топ-6 наиболее вероятных претендентов вошли англичанин Джуд Беллингем (15.00), француз Оливье Жиру и бельгиец Ромелу Лукаку (по 21,00).

Отметим, что Довбик стал первым украинцем, который выиграл трофей Пичичи, приз лучшему бомбардиру Ла Лиги. Кроме того, он повторил достижение Андрея Шевченко по количеству голов в топ-5 лигах (24).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Довбик и Цыганков зажгли в последнем матче чемпионата Испании, сделав 7 голевых действий на двоих.