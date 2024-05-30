У Лунина проблемы перед финалом Лиги чемпионов

Украинец, похоже, не сыграет в решающей игре евросезона

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин может пропустить финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 против "Боруссии" Д из-за болезни. Игра состоится в ближайшую субботу, 1 июня, а украинец тренируется отдельно от команды.

Об этом сообщает COPE. По информации источника, украинский голкипер три дня тренируется отдельно из-за гриппа.

Сообщается, что кипер переболел гриппом, однако существует вероятность того, что он заразит одноклубников, из-за чего его изолировали. В издании отметили, что Лунин отправится на финал ЛЧ в Лондон отдельно от команды, а болезнь значительно снизила его шансы попасть в основу сливочных на главный матч сезона.

В воротах "Реала" в игре с "Боруссией" Д, вероятно, будет стоять бельгиец Тибо Куртуа.

Напомним, Королевский клуб стал чемпионом Испании досрочно после того, как украинец Артем Довбик забил "Барселоне". Кроме того, форвард "Жироны" и сборной Украины стал обладателем трофея Пичичи (приз лучшему бомбардиру Ла Лиги). На счету нападающего 24 точных выстрела в кампании 2023/24.