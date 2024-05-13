Лунин ведет переговоры с "Реалом": новые подробности

Голкипер сборной Украины может подписать долгосрочный контракт с мадридским "грандом"

Украинский вратарь Андрей Лунин, который вышел с "Реалом" в финал Лиги чемпионов, согласился продлить контракт с мадридским клубом. Документы будут подписаны в ближайшее время.

Срок нового соглашения – до 2029 года, сообщает Relevo. Лунин будет получать гораздо большую зарплату, чем раньше. При этом, сумму источник не называет.

Андрей считает, что ему по силам конкурировать с Тибо Куртуа за место в стартовом составе, ведь "Реал" в следующем сезоне примет участие во многих турнирах. Отмечается, что "Реал" и Лунин получили и будут получать предложения от других клубов Европы о трансфере. Обе стороны внимательно изучают эти варианты.

В клубе очень довольны уровнем, который показал вратарь, находившийся прошлым летом в шаге от того, чтобы покинуть "Реал". В прошедшем сезоне украинец выиграл конкуренцию у Кепы Аррисабалаги и провел ряд ярких матчей в составе команды и в Ла Лиге, и в Лиге чемпионов. В частности, игры против РБ "Лейпциг" и "Манчестер Сити".

Лунин в этом сезоне провел за "Реал" 30 матчей. В этих играх он пропустил 28 голов и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал о выборе вратаря на финал Лиги чемпионов.