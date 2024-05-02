Лунин или Куртуа? В "Реале" возникла дилемма перед ключевыми матчами сезона

Бельгийский голкипер может вернуться в ворота уже 4 мая

Тибо Куртуа может сыграть свой первый матч в сезоне уже в ближайшую субботу, 4 мая. В этот день "Реал" будет противостоять "Кадису" в рамках испанской Ла Лиги.

Игрок был третьим после Андрея Лунина и Кепы Аррисабалаги в заявке на матч Лиги чемпионов "Бавария" — "Реал" во вторник, 30 апреля, но уже готов появиться на поле. Он несколько дней тренируется в общей группе команды, сообщает Relevo.

"Куртуа в порядке и может сыграть против "Кадиса", — заявил Карло Анчелотти. План Куртуа состоит в том, чтобы сыграть против "Кадиса" и оценить свои игровые кондиции. Бельгийский вратарь чувствует себя хорошо, но, при этом, отмечает: "Надо идти понемногу, я не тороплюсь. Даты возвращения нет. Лунин чувствует себя очень хорошо, поэтому спешить некуда. Когда я почувствую себя хорошо, я посмотрю, когда смогу сыграть", — отмечает сам вратарь.

Голкипер вернулся в мадридский "Реал" после травмы на тренировке в августе и несчастного случая с мениском, который произошел уже в марте, когда он собирался вернуться в обойму в клубе и своей национальной сборной. Бельгийский вратарь, незаменимый в мадридском клубе в последние годы, пока не смог дебютировать в этом сезоне, но, кажется, черная полоса осталась позади.

Куртуа вряд ли может быть исключен перед ключевыми матчами в конце сезона — решающими играми ЛЧ. В раздевалке его видят подготовленным, с каждым днем ​​он чувствует себя все лучше, а тренерский штаб полностью ему доверяет, отмечает издание.

В то же время, в клубе также ценят великолепную игру Лунина. Он превзошел все ожидания, запомнившись своими блестящими играми, как в Манчестере, где "Реал" обыграл "МанСити" в серии пенальти и прошел в полуфинал Лиги чемпионов.