Не лише матчі України: топ-5 ігор групового етапу Євро-2024, які не можна пропустити

Вже на першому етапі зійдуться гранди як мінімум у двох групах.

На Євро-2024 вітчизняних уболівальників, зрозуміло, найбільше цікавитимуть матчі збірної України. Але й, крім них, буде за чим простежити на полях Німеччини.

"Телеграф" склав топ-5 матчів групового етапу змагань, які, як то кажуть, обов’язкові до перегляду. У двох з них, гранди європейського та світового футболу зійдуться віч-на-віч.

Іспанія — Італія

У цьому матчі зійдуться чинний чемпіон Європи (італійці) і команда, яка минулого Євро зупинилася за крок від вирішального матчу, розділивши 3-4 місця. Водночас, на ЧС-2022 обидві команди, м’яко кажучи, не блиснули. Італійці взагалі провалили відбірковий турнір, а "червона фурія" потрапила до числа учасників Мундіалю, але дісталася там лише 1/8 фіналу.

Крім того, не забуватимемо як збірна Італії кваліфікувалася на нинішній Євро: лише завдяки помилці арбітра, який не призначив пенальті у ворота італійців в останньому матчі зі збірною України. Тим не менш, у статусі чемпіона команда заслуговує на пильну увагу.

Уболівальники пам’ятають фінал Євро-2012 у Києві, коли збірна Іспанії розгромила команду Італії з рахунком 4:0. Назвати майбутній матч реваншем можна лише з великою натяжкою. Але він може бути визначальним на груповому етапі.

Талановита іспанська молодь в особі Родрі, Педрі та Ламіна Ямаля готова дати бій команді під керівництвом Лучано Спаллетті. Що вийде насправді – побачимо 20 червня. Початок гри о 22.00.

Нідерланди — Франція.

Другий матч із приставкою "супер" на груповому етапі Євро відбудеться рівно за добу, 21 червня, о 22.00. Збірна Франції приїде на Євро у статусі віце-чемпіона світу. Півтора роки тому, у грудні, у Досі, Мбаппе та Ко у вирішальному матчі програли аргентинцям — Мессі та Ко. У свою чергу, "помаранчеві" вічні фаворити, але лише одного разу здобули по-справжньому велику перемогу, вигравши Євро-1988. В іншому ж, це здебільшого бронзи Євро та срібні медалі ЧС. Команда тричі доходила до фіналу світової першості, але так і не здобула титул чемпіона.

Цікаво, що "помаранчеві" не проходили далі за чвертьфінал Євро з 2004 року. І зараз місцеві вболівальники гадають, чи зможуть нові зірки команди — Вірджіл ван Дейка, Хаві Сімонс і Коді Гакпо, привести команду до титулу чемпіона.

Щодо збірної Франції, то вона була приголомшена сенсаційною поразкою від команди Швейцарії в серії пенальті в 1/8 фіналу Євро-2020. Але, як вже зазначалося, потім дійшла до фіналу ЧС-2022 та здобула срібні медалі. Якось буде цього разу...

До речі… У відбірковому турнірі до цьогорічного Євро "Ле Блє" двічі обіграли "помаранчевих". І цікаво буде подивитися, чи дасть це команді Дідьє Дешама психологічну перевагу перед новим матчем.

Німеччина — Шотландія

Зазвичай великий футбольний турнір починається з матчу господарів поля з посередньою командою або відвертим аутсайдером. Але не цього разу. Матч команд Німеччини та Шотландії вважається дуже привабливою вивіскою. Нехай британці і є "міцним середняком", не більше.

Разом з тим, команда Шотландії програла лише одного разу у кваліфікації Євро-2024, на шляху до Німеччини здобувши перемоги над командою-грандом з Іспанії та вельми непростою збірною Норвегії.

І у матчі-відкритті чемпіонату Європи Бундестім точно не буде легко. Гра в Мюнхені на знаменитій "Альянц-Арені" розпочнеться 14 червня о 22.00.

Туреччина — Португалія

Матч збірних Туреччини та Португалії відбудеться у другому турі групового етапу та, напевно, буде визначальним для обох команд у групі. Поряд із збірними Чехії та Грузії саме команда Туреччини вважається головним конкурентом Роналду та Ко у квартеті F. І з урахуванням прогресу турецької збірної останніми роками матч не може не викликати інтересу.

Звичайно, особливу увагу привертає постать Кріштіану Роналду, для якого цей турнір може стати останнім на рівні чемпіонатів світу та Європи. У відборі до Євро-2024 португальці виграли усі 10 матчів – ідеальний результат. А сам Кріш забив 10 голів і посів 2-е місце у гонці бомбардирів після Ромелу Лукаку зі збірної Бельгії.

З іншого боку, турецька команда під керівництвом італійського фахівця Вінченцо Монтелли, здається, здатна на нинішньому Євро на дуже багато. І очний матч із португальцями дасть відповідь на багато питань. Початок гри 22 червня о 19.00 за Києвом.

Бельгія — Румунія

Ну і, звичайно ж, ми не могли залишити без уваги нашу групу, де найцікавішим матчем без участі збірної України є протистояння бельгійської та румунської команд. Обидві збірні будуть головними конкурентами українців у боротьбі за місця у плей-офф. Все-таки команда Словаччини на порядок нижча від трьох інших колективів.

Лукаку встановив новий рекорд в одній відбірковій кампанії чемпіонату Європи, забивши 14 голів у 10 матчах. І саме від нього чекають найбільш яскравої гри вболівальники та фахівці. У країні досі шкодують про втрачені можливості команди "золотого покоління" на ЧС та Євро у 2014-2022 роках.

А ось збірна Румунії, повернувшись до числа учасників Євро після пропущеного турніру 2020-го року готова до нових звершень. У країні з ностальгією згадують Євро-2000, коли команда вийшла з найскладнішої групи з Англією, Німеччиною та Португалією, а потім програла Італії у чвертьфіналі.

Матч Бельгія — Румунія відбудеться 22 червня і розпочнеться о 22.00.