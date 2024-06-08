"Товарищ майор сделала свое дело": в Париже рекламируют Олимпиаду с помощью российского триколора

Французские власти пока молчат

В Париже заметили рекламу Олимпийских игр-2024 с известной российской легкоатлеткой Еленой Исинбаевой и российским флагом. К слову, Исинбаева отреклась от армии РФ ради работы в Международном олимпийском комитете (МОК).

Фото в сети опубликовал замгенпродюсера российского "Матч ТВ" Василий Конов на своем telegram-канале. На постере изображен момент победы Елены на Олимпиаде-2008 в Пекине.

"Ничего странного, просто реклама Олимпийских игр в Париже в районе Сен-Дени с Еленой Исинбаевой и российским флагом", — подписал снимок Конов.

В сети со смехом восприняли данную рекламу, ведь российская символика запрещена на Олимпиаде, а Исинбаева стала "предательницей" в РФ после своего нашумевшего интервью. Пользователи шутят, что Елена, у которой есть звание майора в армии РФ, была заслана на Запад ради данной "провокации".

Напомним, после того, как Исинбаева отреклась от армии РФ, на ее родине началась настоящая травля бывшей спортсменки. Российские власти припомнили легкоатлетке даже штрафы за парковку и переименовали стадион, названный в честь нее.