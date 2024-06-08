"Товариш майор зробила свою справу": у Парижі рекламують Олімпіаду за допомогою російського триколору

Французька влада поки що мовчить

У Парижі помітили рекламу Олімпійських ігор-2024 з відомою російською легкоатлеткою Оленою Ісінбаєвою та російським прапором. До речі, Ісінбаєва зреклася армії РФ заради роботи в Міжнародному олімпійському комітеті (МОК).

Фото у мережі опублікував заступник генпродюсера російського "Матч ТВ" Василь Конов на своєму telegram-каналі. На постері зображено момент перемоги Олени на Олімпіаді-2008 у Пекіні.

"Нічого дивного, просто реклама Олімпійських ігор у Парижі в районі Сен-Дені з Оленою Ісінбаєвою та російським прапором", — підписав знімок Конов.

У мережі зі сміхом сприйняли цю рекламу, адже російську символіку заборонено на Олімпіаді, а Ісінбаєва стала "зрадницею" у РФ після свого гучного інтерв’ю. Користувачі жартують, що Олена, яка має звання майора в армії РФ, була заслана на Захід заради цієї "провокації".

Нагадаємо, після того, як Ісінбаєва зреклася армії РФ, на її батьківщині почалося справжнє цькування колишньої спортсменки. Російська влада пригадала легкоатлетці навіть штрафи за паркування і перейменувала стадіон, названий на її честь.