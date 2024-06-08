"Дружба через спорт": швейцарские солдаты продолжают соревноваться с россиянами

Не все цивилизованные страны отказались соревноваться с агрессорами

Швейцарские военные продолжают выступать на соревнованиях под эгидой Международной федерации военного спорта (CISM), несмотря на участие в турнирах российских войск. К слову, именно в Швейцарии состоится Глобальный саммит мира касательно ситуации в Украине.

Об этом сообщает nzz.ch. По информации источника, главнокомандующий швейцарскими войсками Томаса Сюссли разрешил швейцарской делегации соревноваться с российскими солдатами лишь с одним ограничением — турниры должны проходить не в РФ и Беларуси.

В мае 2024 года швейцарские солдаты вместе с россиянами приняли участие в полумарафоне в Сараево (Босния и Герцеговина). Кроме того, в прошлом году Швейцария приняла участие в трех чемпионатах мира (по дзюдо, стрельбе и борьбе) с участием РФ. К слову, некоторые скандинавские и балтийские государства бойкотируют турниры CISM из-за участия России, которая начала полномасштабную войну в Украине. Примечательно, что девиз соревнований по сей день: "Дружба через спорт".

В 2025 году Швейцария примет Зимние военные игры, однако страна, похоже, не разрешит российским солдатам пересекать границу.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать россиян и белорусов на международные соревнования в нейтральном статусе. Кроме того, спортсмены из этих стран не должны быть связанны с армией. В случае военных игр — это невозможно. К слову, МОК разрешил россиянам выступить на Олимпиаде-2024 в Париже с рядом ограничений.