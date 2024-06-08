"Заставляли петь про русских моряков": футболист рассказал, как Украина "потеряла" Крым

Спортсмен из Львова играл в Крыму до аннексии

Голкипер "Вереса" Богдан Когут рассказал о периоде выступлений в составе "Севастополя". Недавно ровенский клуб сумел сохранить себе прописку в Украинской премьер-лиге (УПЛ) в стыковых матчах.

Соответствующий комментарий Когута приводит football24.ua. По словам футболиста, украинские власти допустили большую ошибку, не проводя украинизацию в Крыму. Кроме того, кипер рассказал, как президент "Севастополя" заставлял их петь песню: "Севастополь-Севастополь – гордость русских моряков". Богдан играл за этот клуб в 2011-12 годах.

– Севастополь – очень красивый город. Поэтому очень жаль, что мы потеряли Крым. Я выступал за "Севастополь" в 2011-12 годах, на тот момент Украиной там не то, что не пахло, а ее вообще не было.

Если в Симферополе еще были какие-то вывески, названия улиц на украинском, то приехав в Севастополь, ты попадал в совершенно чужую среду.

Иду с женой по супермаркету, разговариваем по-украински, а на нас смотрят как на каких-то н***ов. Не было ничего украинского.

Это вина нашей власти – нужно было украинизировать Крым гораздо раньше. Нам приказывали гимн "Севастополь-Севастополь – гордость русских моряков". Каких русских, б***ь? – думаю себе, я из Львова. А президент клуба заставляет петь.

– Красильников.

– Да. Вторая команда играет, а он: "Пойте гимн". Прошло время – и мы видим, к чему это привело. Не слежу за ним, но где-то читал, что он там остался. Одиозная фигура, – сказал Когут.

Ранее сообщалось, что в РФ обвинили знаменитого украинского футболиста Александра Зинченко. Недавно он заявил о готовности пойти на фронт, если его позовут.