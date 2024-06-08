Участница "Мисс Украина" выйдет замуж за "нового Шевченко" (фото)

Девушка согласилась стать женой известного футболиста

Нападающий киевского "Динамо" Владислав Супряга, которого СМИ прозвали "новым Шевченко", завершает холостяцкую жизнь. Форвард спустя год отношений сделал предложение украинской модели Марине Литвин.

Об этом футболист сообщил сам на своей странице в Instagram. Владислав сделал предложение 7 июня, организовав сюрприз для любимой.

Марина, которая является уроженкой Запорожской области, работает моделью. В 2021 году она участвовала в конкурсе "Мисс Украина 2021", во время которого победила в номинации "Мисс Земля".

На Литвин в Instagram подписано свыше 15 тысяч подписчиков. Марина частенько публикует горячие кадры со своих фотосессий.

Марина Литвин

Что касается Супряги, то футболист после одного удачного сезона в чемпионате Украины 19/20 не сумел повторить свой успех в Украине. В 2022 году Владислав перешел в Серию А, где выступал в аренде за "Сампдорию". Футболист провалился в Италии и даже был номинирован на премию "золотая урна". В сезоне 2022/23 Супряга провел 8 поединков, в которых отметился двумя голами, "Динамо" выиграло серебряные медали в украинском первенстве.