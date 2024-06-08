Учасниця "Міс Україна" вийде заміж за "нового Шевченка" (фото)

Дівчина погодилася стати дружиною відомого футболіста

Нападник київського "Динамо" Владислав Супряга, якого ЗМІ прозвали "новим Шевченком", завершує холостяцьке життя. Форвард через рік відносин зробив пропозицію українській моделі Марині Литвин.

Про це футболіст повідомив сам на своїй сторінці в Instagram. Владислав зробив пропозицію 7 червня, організувавши сюрприз для коханої.

Марина, яка є уродженкою Запорізької області, працює моделлю. У 2021 році вона брала участь у конкурсі "Міс Україна 2021", під час якого перемогла у номінації "Міс Земля".

На Литвин в Instagram підписано понад 15 тисяч підписників. Марина часто публікує гарячі кадри зі своїх фотосесій.

Марина Литвин

Щодо Супряги, то футболіст після одного вдалого сезону в чемпіонаті України 19/20 не зумів повторити свій успіх в Україні. 2022 року Владислав перейшов до Серії А, де виступав в оренді за "Сампдорію". Футболіст провалився в Італії й навіть був номінований на премію "золота урна". У сезоні 2022/23 Супряга провів 8 поєдинків, у яких відзначився двома голами, "Динамо" виграло срібні медалі в українській першості.