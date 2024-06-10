Молдова — Украина: букмекеры назвали шансы команд

Специалисты не верят в успех хозяев

Во вторник, 11 июня, сборная Украины по футболу сыграет очередной спарринг в рамках подготовки к чемпионату Европы-2024. Накануне Сине-желтые уступили Польше (1:3). "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Молдова — Украина.

По мнению букмекеров, Сине-желтые являются однозначным фаворитом противостояния. Об этом сообщает Favbet.

На победу украинцев в основное время букмекеры предлагают ставку с коэффициентом 1,58. В то же время триумф хозяев менее вероятен — коэффициент 7,10. Добавим, что аналитики оценили вероятность победы Сине-желтых в 64%, а Молдовы — в 14%.

Прогноз букмекеров на контрольный матч Молдова — Украина

Favbet: (победа Молдовы 7,10 — ничья 4,35 — победа Украины 1,58)

William Hill: (6,00 — 4,20 — 1,44)

Матч Молдова — Украина состоится в Кишиневе на стадионе "Зимбру". Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть этот поединок по ТВ в Украине.

Напомним, в первом спарринге перед Евро-2024 сборная Украины дала бой Германии (0:0). На чемпионате Европы Сине-желтые проведут как минимум три матча групповой стадии. По мнению ИИ, наша команда выйдет из группы.