Потенційний шлях збірної України на Євро-2024: усі ймовірні суперники

Експерти та штучний інтелект дають команді Реброва невтішні прогнози

Збірна України на чемпіонаті Європи-2024 стартує у Групі Е матчами з командами Словаччини, Румунії та Бельгії. Наскільки далеко може зайти команда Сергія Реброва?

Аналітики букмекерських контор та штучний інтелект не дуже вірять у нашу збірну. "Телеграф" змоделював свій шлях команди на Євро.

Наразі збірна України гарантовано проведе три матчі на полях Німеччини — проти Румунії (17 червня), Словаччини (21 червня) та Бельгії (26 червня). І від виступів у цих матчах багато в чому залежить подальша доля команди.

Друге місце у групі та виліт у 1/8 фіналу

Найбільш реальним для нашої команди буде друге місце за підсумками групового турніру – успішні ігри зі Словаччиною та Румунією та програш у матчі з Бельгією. У такому разі 1 липня українська команда зустрінеться з другою командою Групи D — збірною Нідерландів чи Франції фаворитами квартету. І цей варіант справді буде вкрай неприємним. Обидва суперники є майже непрохідними для збірної України.

ChatGPT вважає: " Потенційний вихід до чвертьфіналу залежатиме від багатьох факторів, включаючи підготовку команди, фізичний стан гравців та удачі. Проте, реалістично оцінюючи вихід із групи та гідний виступ до 1/8 фіналу вже буде значним успіхом для України. Шанси на перемогу у Україні турнірі загалом низькі через високу конкуренцію з боку сильних команд Європи”.

Перемога в групі та чудові перспективи

Інша річ, якщо українці обіграють у вирішальному матчі групового турніру команду Бельгії і вийдуть з першого місця в групі Е. Тоді команда Реброва має 2 липня зійтись з однієї з команд, що посіли 3 місця в групах А-D. З потенційних суперників у цьому випадку найнебезпечнішою є команда з Групи В — Іспанія, Італія чи Хорватія. Будь-яка із трьох топ-команд може фінішувати у групі на 3-му місці.

Але, може потрапити до суперників українцям і команда-середняк, на кшталт Угорщини чи Швейцарії (А), Данії, Сербії чи Словенії (С), Польщі чи Австрії (D). Імовірність такого варіанта набагато вища — 75 відсотків із 100, або три чверті.

У такому разі, з великою ймовірністю команда потрапить до чвертьфіналу. Але далі, знову ж таки, там майже неминуча зустріч із кимось із дуету Франція/Нідерланди, або зі збірною Португалії.

Втім, для того, щоб виграти груповий турнір та отримати шанс дійти хоча б до чвертьфіналу, потрібно обіграти у вирішальному матчі групового турніру збірну Бельгії та уникнути осічок у перших двох іграх. А команди Словаччини та Румунії далеко не прості суперники. Та й нещодавня товариська гра з командою Польщі (1:3) показала, що українці напередодні Євро мають проблеми ігрового плану.

Провал вже на початку шляху

На жаль, результат матчу зі збірною Польщі наштовхує і на третій варіант, який передбачає провал нашої збірної. Ним стане 3-тє чи 4-е місце у групі. Навіть якщо українська збірна зможе потрапити до плей-офф із 3-ї позиції "ловити" там буде нічого. Підсумкове 4-е місце в групі остаточно позбавить збірну України шансів на плей-офф, а з шести команд, які посіли 3 місця, у плей-офф виходять чотири найкращі.

Якщо підопічні Сергія Реброва займуть 3-е місце у своїй групі, вони зіграють 30 червня або проти переможця Групи С (Іспанія-Італія-Хорватія), або проти переможця Групи В (Англія — безумовний фаворит). Знову ж таки, обидва ці потенційні матчі будуть надскладними для нашої команди.

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Зазначимо, що аналітики букмекерських контор також не бачать команди України серед фаворитів турніру. Так, Favbet відвів команді 12-е місце з коефіцієнтом 67 до 1. Тобто той самий реальний варіант — місце в 1/8 фіналу, але не далі.

А вболівальникам залишається вірити лише у диво. Тим більше, на Євро дива трапляються й досить регулярно. Результати команд Греції (2004), Туреччини (2008), Уельсу (2016) чи Данії (2020) — яскравий приклад цього.