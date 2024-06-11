Бывшая жена российского вратаря хочет сорвать его трансфер в европейский топ-клуб

Игрок задолжал по алиментам 60 миллионов рублей

Бывшая жена вратаря сборной России по футболу Матвея Сафонова Анастасия Казачек написала в парижский ПСЖ, чтобы добиться от бывшего выплаты алиментов. Игрок на днях должен завершить трансфер во французский клуб.

Юрист Казачек рассказал изданию "База", что его клиентка обратилась в Главное управление ФССП, потому что алименты и задолженности (всего — 60 миллионов рублей) еще не погашены. Наряду с судебными приставами Анастасия написала в ПСЖ, что их новичок не платит алименты.

Французский клуб пока не ответил экс-супруге игрока. Зато сегодня стало известно, что Сафонов, якобы, заплатил долги по алиментам бывшей жене. Вратарь полностью погасил задолженность в 60 миллионов рублей, сообщает Sport24. Ранее сообщалось, что 6 июня из-за долга по алиментам Сафонову ограничили выезд из России. Теперь, по информации источника, он получил возможность выехать за пределы РФ: ограничения на выезд сняты.

Вместе с тем, юрист не подтвердил информацию, что голкипер полностью выплатил долги по алиментам. "Нет, подтвердить не могу. Деньги Анастасия не получала. О снятии запрета на выезд в отношении Сафонова узнали из Интернета", — заявил юрист

РосСМИ пишут, что Матвей Сафонов и Анастасия Казачек знакомы еще со школьной скамьи, а впоследствии дружба переросла в любовь и официальный брак. Однако штамп в паспорте никак не помог футболисту и его жене — спустя год после свадьбы они развелись. В мае 2023 года Сафонов обратился в суд — он хотел взыскать с бывшей жены деньги на воспитание дочери Майи. В ответ Казачек обвинила бывшего мужа в регулярных изменах. Матвей якобы любил ходить к женщинам легкого поведения и тратил у них большие деньги. Жене и ребенку он практически ничего не оставлял.

Анастасия испугалась, что Сафонов может отобрать дочку за счет своих связей. Этого не произошло — суд встал на сторону матери и обязал футболиста платить алименты. В свою очередь, футболист не спешил переводить часть зарплаты в пользу ребенка. В итоге, Образовалась задолженность в 60 млн. рублей.

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