"Бриллиант": жена футболиста сборной Украины засветила пышные формы на курорте (фото)

Семья футболиста отдыхает в Турции

Карина Кочергина, жена правого полузащитника польского "Ракува" и национальной сборной Украины Владислава Кочергина, отдохнула в Турции. В межсезонье пара отдыхала в юго-восточной Азии.

Соответствующую публикацию Кочергина разместила на своей странице в Instagram. Карина опубликовала несколько фото в купальнике. Снимки согласно геолокации были сделаны в Анталье (Турция) — курортном регионе страны на побережье Средиземного моря.

На фото Кочергина позировала в синем купальнике, а в качестве аксессуаров Карина выбрала солнцезащитные очки, шляпку и сумку Christian Dior. Пользователи восхитились красотой девушки, на которую подписано почти 100 тыс. человек.

Карина Кочергина

"Бриллиант", "Небесная красота", "Синий цвет вам к лицу", "Шикарная фигура", "Невероятный образ", — пишут пользователи под постом Карины.

Кочергин выступает за "Ракув" с марта 2022 года, когда состоялся его переход из "Зари" (свободный агент). В прошлом сезоне он забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи в 50 матчах во всех турнирах. К слову, на счету Владислава одна игра за сборную Украины, правда, на Евро-2024 Сергей Ребров не взял хавбека. С расписанием матчей национальной команды можно ознакомиться на сайте "Телеграф".