Скандал в сборной Украины оказался "российским ИПСО"

В Федерации считают, что СМИ помогают российской пропаганде перед Олимпиадой

Вице-президент Украинской федерации гимнастики Стелла Захарова ответила олимпийскому чемпиону Олегу Верняеву. Гимнаст недавно опубликовал фото порванных чешек, отметив, что на решение этой проблемы у Федерации и Захаровой уходит как минимум 4 дня.

Соответствующий пост Захарова опубликовала на своей странице в Facebook. Стелла отметила, что Верняев не делал официального запроса о нехватке амуниции, а Федерация специально для Олега приобрела 30 пар чешек. А вот реакцию СМИ на пост Верняева Захарова назвала "российским ИПСО".

"Перед Олимпийскими играми пахнет враждебной ИПСО. Я, как вице-президент УФГ, как президент ФСГУ и спортивный функционер не позволю сеять раздор в национальной сборной команде и использовать имена наших лучших спортсменов для дискредитации сборной команды, Федерации, Министерства молодежи и спорта Украины и нашего государства", — написала Захарова.

Напомним, тренер 4-кратного чемпиона Европы и вице-чемпиона мира по спортивной гимнастике Ильи Ковтуна Ирина Горбачева в комментарии "Телеграфу" рассказала, что существуют проблемы на уровне Министерства и Федерации. К примеру, она заявила, что в командировку на соревнования в Словении вместо необходимого массажиста спортивные власти отправили еще одного тренера, который числился в списках как массажист.