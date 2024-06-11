Оказался в нокауте: пьяный Фьюри рухнул на колени возле бара (видео)

Бывший чемпион мира выпил "лишнюю рюмку" в заведении в Моркаме

Экс-чемпиона мира по боксу Тайсона Фьюри, который ранее потерял свой титул в бою с Александром Усиком, вывели из бара в родном городе боксера Моркаме (Великобритания). Сам "цыганский король" признал, что до этого успел посидеть с "одной рюмкой".

Покидая заведение, Фьюри, который несколько недель назад утратил статус непобежденного боксера в бою с Усиком, упал на землю, оказавшись на коленях, сообщает The Sun. За некоторое время до этого, Фьюри пришел в бар в компании друзей.

Вскоре охранники попросили Фьюри покинуть заведение, поскольку посчитали, что он пьян. Из бара Фьюри пришлось выползать на четвереньках. Боксер так напился, что не имел силы подняться на ноги. Источник, близкий к Фьюри, сообщил, что боец не пил больше года. "Он выпил много и чувствовал себя не очень хорошо", – приводит его слова источник.

Швейцаров бара Nowhere уже окрестили в соцсетях "самыми смелыми в Англии". Ведь они выводили Фьюри из бара.

Ранее стало известно, что 21 декабря Тайсон Фьюри снова сойдется в ринге с абсолютным чемпионом мира Александром Усиком. Бой-реванш состоится в Саудовской Аравии.