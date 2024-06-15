Разгром Евро: турнир теряет в зрелищности в угоду коммерции

Чемпионат Европы начался с матча, в котором одна команда "не заметила" вторую

14 июня в Германии начался Евро-2024, где в первом матче сборная Германии разгромила команду Шотландии. Победа со счетом 5:1 удовлетворила, разве что, местную публику на стадионе. Болельщикам по всему континенту такая игра вряд ли доставила удовольствие.

Стоит отметить, что малоинтересных матчей на групповом этапе будет большинство. В одних, класс одного из соперников будет намного выше, в других – будут встречаться откровенные середняки, которые еще 5-10 лет назад были аутсайдерами европейского футбола.

"Телеграф" размышляет о том, что увеличение количества команд-участниц финального турнира Евро, как и чемпионата мира (да и еврокубков), убивает зрелищность турнира, который проходит раз в четыре года. И, со временем, болельщики могут отвернуться от такого турнира.

Когда-то все было иначе

Мой первый сознательный Евро пришелся на 1988 год. Тогда автору этих строк было 13 лет, а двумя годами ранее киевское "Динамо" во главе с легендарным Лобановским окончательно и бесповоротно влюбило меня в футбол. В 1986-м киевляне выиграли уже давно упраздненный Кубок кубков, а в финальном матче "Динамо" разгромило мадридский "Атлетико".

Да, спустя месяц был чемпионат мира, где команда, составленная в основном из игроков "Динамо" проиграла в первом же матче плей-офф, во многом, "благодаря" судейству. Но первое впечатление было гораздо сильнее. И любовь к футболу сохранилась на всю жизнь.

Так вот… В 1988-м турнир также проходил в Германии, но в нем участвовало всего 8 команд. Для молодого поколения болельщиков это может показаться немыслимым, но тогда весь Евро состоял из 15 матчей. 12-ти на групповом этапе, двух полуфиналов и финала. Но, какие это были матчи!!!

Участниками чемпионата тогда стали гранды из Англии, Италии, Испании, Нидерландов, ФРГ и примкнувшие к ним команды СССР, Дании и Ирландии. Да, в финал того турнира сенсационно не попала команда Франции, действующие чемпионы Европы-1984, во главе с великим Платини провалили отборочный турнир. Но это уже была заслуга команды Лобановского, выигравшей в Париже и сыгравшей вничью в ответном матче в Москве – 0:2 и 1:1. В остальном, все гранды вышли в финальный турнир, а сборным Ирландии и Дании повезло с жеребьевкой. В их группах команд с приставкой "топ" просто не оказалось.

В финальном же турнире, датчане пусть и проиграли все три матча, но устроили настоящую битву с испанцами, "отгрузив" тем два гола (2:3), да и в остальных матчах играли достойно. А сборная Ирландии вообще обыграла родоначальников футбола англичан, отправив их на последнее место в итоговой таблице группы. Ну а о команде Лобановского, дошедшей до финала, можно только вспоминать и вспоминать. С 14-ю киевскими динамовцами в заявке, семь из которых вышли в финальном матче против команды Нидерландов.

Но… Это все было когда-то.

Расширение или деградация?

Последним чемпионатом с более-менее вменяемым количеством в 16 команд стал украино-польский Евро-2012. А уже с французского Евро-2016 начался, простите за слово, "балаган". 24 команды высокого класса, способные украсить столь значимый турнир, походящий раз в четыре года, как и Олимпиада, в Европе просто не существует. А вчерашний матч-открытие Евро-2024 Германия – Шотландия, яркое тому подтверждение. Команды на Евро попадают самые разношерстные, а виной всему политика УЕФА. Чиновники европейской федерации рассказывают о том, что пекутся о благе. Мол, абсолютно любая команда может попасть на Евро. Но на самом деле они пекутся о собственном кармане. Большее количество матчей, это большее количество трансляций, больше болельщиков, больше денег от трансляторов. Но…

Что от этого получает на выходе футбольный болельщик? Матчи с весьма сомнительной вывеской вроде Венгрия – Швейцария, Словения – Дания, Турция – Грузия и пр. А в играх с фаворитами, их с большой долей вероятности ждет разгром. В итоге, Евро "размывается", у болельщиков не будет концентрации на каждом матче турнира, а сам чемпионат перестает быть праздником в истинном значении этого слова. Скорее, фестиваль какой-нибудь.

Деньги правят футболом

В конце мая 2015 года, как раз в дни проведения финального матча Лиги Европы с участием нашего "Днепра", в ФИФА разразился крупнейший коррупционный скандал. Тогда швейцарские власти арестовали нескольких высокопоставленных чиновников Международной федерации футбола, а сам арест, что примечательно, состоялся за два дня до выборов нового главы ФИФА. Из-за скандала вновь избранный президент организации Йозеф Блаттер 2 июня 2015 года объявил о своем решении уйти в отставку.

Постепенно скандал докатился и до главы УЕФА Мишеля Платини и 8 октября 2015 года Арбитражная палата комитета по этике ФИФА отстранила Йозефа Блаттера и Мишеля Платини от своих должностей на 90 дней.

Свидетельства системной коррупции в руководстве ФИФА появлялись на протяжении многих лет. Особенно наглядно эта проблема проявилась в 2010 году при рассмотрении заявок на два последующих чемпионата мира: 2018 и 2022 годов. Выбор маленького Катара (2022) с его нестерпимой жарой, сделанный против мнения технического комитета ФИФА, немедленно возбудил подозрения в подкупе. Утечка внутренней информации и дальнейшее расследование британской Sunday Times дали исчерпывающие данные, указывавшие на незаконные действия катарца Мохаммеда бин Хаммама — главы Азиатской конфедерации футбола в 2002—2011 годах. Последний, предположительно, подкупил представителей стран Африки, потратив на это не менее 5 млн долларов.

В итоге, турниры в России и Катаре прошли, как и было запланировано. Но, на репутации ФИФА (а заодно и УЕФА) это оставило неизгладимый след.

При чем тут одно к другому? Объясню. Погоня за деньгами в ФИФА и УЕФА приобрела массовый характер. Чиновники международной и европейской федерации все поставили на коммерческие рельсы, убивая суть игры. Они не только зарабатывают, продавая место проведения турнира, они зарабатывают на самой игре. Вместо того, чтобы сделать болельщикам настоящий праздник игры и собрать лучших из лучших, проводятся вот такие "фестивали", где матчи грандов случайно появляются на ранних стадиях, благодаря жеребьевке, или, уже потом, ближе к финалу. А в первые дни Евро болельщики просто сосуществуют с турниром, не проявляя в нем большой заинтересованности.

А Евро продолжится уже сегодня, 15 июня, тремя матчами групповой стадии, из которых по-настоящему интересным для футбольного болельщика будет разве что игра Испания – Хорватия.