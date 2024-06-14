Испания — Хорватия: букмекеры дали прогноз на суперматч Евро-2024

Обе команды нацелены взять очки в этой встрече

В субботу, 15 июня, на чемпионате Европы по футболу встретятся представители группы В испанцы и хорваты. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Испания — Хорватия.

По мнению букмекеров, Испания — однозначный фаворит матча. Об этом сообщает favbet.

На победу Фурии Роха специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,96. В то же время успех Клетчатых оценивается коэффициентом 4,25. Добавим. аналитики Favbet оценили вероятность успеха Испании в 49%, а Хорватии — в 23%

Прогноз букмекеров на матч Евро-2024 Испания — Хорватия

Favbet: (победа Испании 1,96 — ничья 3,45 — победа Хорватии 4,25)

William Hill: (1,91 — 3,40 — 4,33)

Bwin: (1,90 — 3,40 — 4,20)

Встреча Испания — Хорватия состоится в Берлине на "Олимпиаштадион". Накануне "Телеграф" сообщал, где посмотреть этот поединок в прямом эфире в Украине. К слову, в квартете B также выступят Италия и Албания.

Ранее сообщалось, что правительство Албании перенесло заседания в связи с выступлением сборной на чемпионате Европы. Календарь и результаты всех матчей ЧЕ-2024 доступны на сайте "Телеграф".