Розгром Євро: турнір втрачає у видовищності заради комерції

Чемпіонат Європи розпочався з матчу, в якому одна команда "не помітила" іншу

14 червня у Німеччині розпочався Євро-2024, де у першому матчі збірна Німеччини розгромила команду Шотландії. Перемога з рахунком 5:1 задовольнила хіба що місцеву публіку на стадіоні. Вболівальникам по всьому континенту така гра навряд чи принесла задоволення.

Варто зазначити, що малоцікавих матчів на груповому етапі буде більшість. В одних клас одного з суперників буде набагато вищим, в інших – зустрічатимуться відверті середняки, які ще 5-10 років тому були аутсайдерами європейського футболу.

"Телеграф" розмірковує про те, що збільшення кількості команд-учасниць фінального турніру Євро, як і чемпіонату світу (та й єврокубків), вбиває видовищність турніру, який відбувається раз на чотири роки. І згодом уболівальники можуть відвернутися від такого турніру.

Колись усе було інакше

Мій перший свідомий Євро припав на 1988 рік. Тоді автору цих рядків було 13 років, а двома роками раніше київське "Динамо" на чолі з легендарним Лобановським остаточно та безповоротно закохало мене у футбол. 1986-го кияни виграли вже давно скасований Кубок кубків, а у фінальному матчі "Динамо" розгромило мадридський "Атлетико".

Так, через місяць був чемпіонат світу, де команда, складена здебільшого з гравців "Динамо" програла в першому ж матчі плей-офф, багато в чому, "завдяки" суддівству. Але перше враження було набагато сильнішим. І любов до футболу збереглася на все життя.

Так ось… 1988-го турнір також проходив у Німеччині, але в ньому брало участь лише 8 команд. Для молодого покоління вболівальників це може здатися немислимим, але тоді весь Євро складався із 15 матчів. 12-ти на груповому етапі, двох півфіналів та фіналу. Але, які це були матчі!

Учасниками чемпіонату тоді стали гранди з Англії, Італії, Іспанії, Нідерландів, ФРН і команди СРСР, Данії та Ірландії, що до них приєдналися. Так, у фінал того турніру сенсаційно не потрапила команда Франції, чинні чемпіони Європи-1984 на чолі з великим Платіні провалили відбірковий турнір. Але це вже була заслуга команди Лобановського, яка виграла в Парижі і зіграла внічию у матчі-відповіді в Москві — 0:2 і 1:1. В ціоому ж всі гранди вийшли у фінальний турнір, а збірним Ірландії та Данії пощастило з жеребкуванням. У їхніх групах команд із приставкою "топ" просто не виявилося.

У фінальному ж турнірі данці нехай і програли всі три матчі, але влаштували справжню битву з іспанцями, "відвантаживши" тим два голи (2:3), та й у решті матчів грали гідно. А збірна Ірландії взагалі обіграла родоначальників футболу англійців, відправивши їх на останнє місце у підсумковій таблиці групи. Ну а про команду Лобановського, яка дійшла до фіналу, можна лише згадувати та згадувати. З 14-ма київськими динамівцями у заявці, семеро з яких вийшли у фінальному матчі проти команди Нідерландів.

Але… Це було колись.

Розширення чи деградація?

Останнім чемпіонатом із більш-менш розумною кількістю у 16 команд став українсько-польський Євро-2012. А вже з французького Євро-2016 розпочався, вибачте на слові, "балаган". 24 команди високого класу, здатні прикрасити такий значний турнір, що походить раз на чотири роки, як і Олімпіада, в Європі просто не існує. А вчорашній матч-відкриття Євро-2024 Німеччина – Шотландія, яскраве тому підтвердження. Команди на Євро потрапляють найрізноманітніші, а провиною всьому політика УЄФА. Чиновники європейської федерації розповідають про те, що піклуються про благо. Мовляв, будь-яка команда може потрапити на Євро. Але насправді вони дбають про власну кишеню. Більша кількість матчів, це більше трансляцій, більше вболівальників, більше грошей від трансляторів. Але…

Що від цього одержує на виході футбольний уболівальник? Матчі з дуже сумнівною вивіскою на кшталт Угорщини – Швейцарії, Словенії – Данія, Туреччини – Грузії та ін. А в іграх з фаворитами, їх з великою часткою ймовірності чекає розгром. У підсумку Євро "розмивається", у вболівальників не буде концентрації на кожному матчі турніру, а сам чемпіонат перестає бути святом у справжньому значенні цього слова. Швидше, фестиваль якийсь.

Гроші правлять футболом

Наприкінці травня 2015 року, якраз у дні проведення фінального матчу Ліги Європи за участю нашого "Дніпра", у ФІФА вибухнув найбільший корупційний скандал. Тоді швейцарська влада заарештувала кількох високопосадовців Міжнародної федерації футболу, а сам арешт, що примітно, відбувся за два дні до виборів нового глави ФІФА. Через скандал знову обраний президент організації Йозеф Блаттер 2 червня 2015 року оголосив про своє рішення піти у відставку.

Поступово скандал докотився і до глави УЄФА Мішеля Платіні та 8 жовтня 2015 року Арбітражна палата комітету з етики ФІФА усунула Йозефа Блаттера та Мішеля Платіні від своїх посад на 90 днів.

Свідчення системної корупції у керівництві ФІФА з’являлися багато років. Особливо наочно ця проблема виявилася у 2010 році під час розгляду заявок на два наступні чемпіонати світу: 2018 та 2022 років. Вибір маленького Катару (2022) з його нестерпною спекою, зроблений на думку технічного комітету ФІФА, негайно порушив підозри в підкупі. Витік внутрішньої інформації та подальше розслідування британської Sunday Times дали вичерпні дані, що вказували на незаконні дії катарця Мохаммеда бін Хаммама — голови Азіатської конфедерації футболу у 2002—2011 роках. Останній, ймовірно, підкупив представників країн Африки, витративши на це щонайменше 5 млн доларів.

У підсумку турніри в Росії та Катарі пройшли, як і було заплановано. Але, на репутації ФІФА (а заразом і УЄФА) це залишило незабутній слід.

До чого тут одне до іншого? Поясню. Гонитва за грошима у ФІФА та УЄФА набула масового характеру. Чиновники міжнародної та європейської федерації все поставили на комерційні рейки, вбиваючи суть гри. Вони не лише заробляють, продаючи місце проведення турніру, вони заробляють на самій грі. Замість того, щоб зробити вболівальникам справжнє свято гри та зібрати найкращих із найкращих, проводяться ось такі "фестивалі", де матчі грандів випадково з’являються на ранніх стадіях, завдяки жеребкуванню, або, вже потім, ближче до фіналу. А в перші дні Євро вболівальники просто співіснують із турніром, не виявляючи у ньому великої зацікавленості.

А Євро продовжиться вже сьогодні, 15 червня, трьома матчами групової стадії. З яких по-справжньому цікавою для футбольного вболівальника буде хіба що гра Іспанія – Хорватія.