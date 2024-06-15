Угорщина — Швейцарія: онлайн голів у матчі Євро-2024

Другий матч ЧЄ-2024 відбудеться у Кельні

У суботу, 15 червня, збірні Швейцарії та Угорщини проведуть матч 1-го туру групового етапу чемпіонату Європи-2024. Напередодні Євро-2024 стартував грою Німеччина — Шотландія (5:1).

"Телеграф" проведе онлайн матчу групи А Угорщина — Швейцарія. У цій статті будуть доступні лише відео голів, а після закінчення гри – відеоогляд зустрічі.

Угорщина – Швейцарія – початок о 16:00 (оновлюється)

Зазначимо, після розгромної перемоги німців над шотландцями обидві команди перебувають у хорошому становищі, адже Шотландія ризикує вилетіти з чемпіонату Європи вже після 2-го туру, а у плей-оф із групи можуть вийти одразу три команди. Угорці та швейцарці, схоже, в очному протистоянні вирішуватимуть долю другого місця у квартеті А. Додамо, що цю гру можна подивитися по ТБ в Україні.

Нагадаємо, перша гра ЧЄ-2024 з футболу виявилася дуже скандальною. По-перше, невідомі вивісили прапори РФ у секторі шотландців, цей момент потрапив у пряму трансляцію зустрічі. Крім того, матч Німеччина — Шотландія відвідав скандальний політик, друг Путіна, колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер. Це викликало хвилю невдоволення у мережі.