"Волшебная": жена футболиста сборной Украины сорвала комплименты яркими фото с курорта

Пара в браке с 2020 года

Супруги футболистов сборной Украины продолжают восхищать своими новыми фотографиями. На этот раз комплименты получила жена защитника "Динамо" Александра Тымчика, который отправился в Германию на Евро-2024.

Судя по публикациям в социальной сети Instagram, Карина Тымчик вместе с маленьким сыночком отдыхала в Греции. На новых снимках девушка была запечатлена в отеле Senseana Sea Side Resort & Aquadventure.

Карина Тымчик регулярно обновляет свои соцсети и имеет немалую армию подписчиков. На ее страницу в Instagram подписаны свыше 8 тысяч человек, которые не устают засыпать комплиментами молодую красотку.

На свежей фотографии Карина не стала хвастаться своими формами, но подписчики оценили кадр сотнями лайков и комментариями.

Интересно, что в отличие от многих супруг украинских футболистов, Карина редко публикует откровенные фото. Но это не мешает ей получать сотни комплиментов, в том числе и от супруга.

Еще фото Тымчик с отдыха в Греции

К слову, уже 13 июня супруга футболиста вернулась в Украину, о чем сообщила в сторис.

Напомним, что футболист сборной Украины женился еще в 2020 году. Интересно, что пара начала отношения, когда Тымчик играл в молодежном составе киевского "Динамо". В январе 2023 года у счастливых родителей родился сын и теперь малыш регулярно попадает на их странички в социальных сетях.

Александр Тымчик попал в заявку сборной Украины на Евро-2024 и уже 17 июня у него будет шанс выйти на поле в матче против Румынии.

Ранее "Телеграф" писал о том, какой фурор в сети вызвала жена футболиста сборной Украины Владислава Кочергина Карина.