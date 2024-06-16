Словения - Дания: онлайн-трансляция голов в матче Евро-2024

Игра пройдет в Штутгарте

В воскресенье, 16 июня, на чемпионате Европы-2024 по футболу стартуют команды из группы С. Словения и Дания начнут первыми из этого квартета.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию поединка группы С Словения — Дания. В этой статье в режиме онлайн будут добавлены только видео голов, а после финального свистка — видеообзор встречи.

Словения — Дания — 0:1 (обновляется)

17 мин. Гол! Эриксен забивает!

Матч начался!

Стартовые составы команд:

Словения и Дания попытаются взять очки в дебютной встрече на Евро, ведь дальше на них ждут тяжелые поединки с англичанами и сербами. Тем не менее шансы датчан в этом противостоянии выглядят предпочтительнее. Англия и Сербия сыграют свой матч первого тура также 16 июня — начало в 22:00 по киевскому времени.

Матч Словения — Дания можно посмотреть по ТВ в Украине, причем сделать это можно бесплатно. На сайте "Телеграф" доступны расписание и результаты всех игр Евро-2024 по футболу, а также турнирные расклады.

Напомним, футболист сборной Венгрии прославился на чемпионате Европы по футболу, просто выйдя на замену. Все дело в необычной внешности футболиста.