Венгерский нападающий стал мемом, появившись на Евро-2024 (фото)

Пользователи шутят из-за габаритов игрока

Форвард сборной Венгрии Мартин Адам прославился на чемпионате Европы-2024, просто выйдя на замену. Игрок появился на поле в концовке матча первого тура группы А Венгрия — Швейцария (1:3).

Фото футболиста собирает миллионы просмотров. Об этом сообщает nocontextfooty в соцсети Х.

Футбольный паблик опубликовал просто снимок футболиста, фото собрало за сутки больше 5 миллионов просмотров. Дело в том, что 29-летний Мартин обладает внушающими габаритами, как для игрока уровня Евро. Пользователи уже прозвали его "венгерским викингом".

"Если он попал на Евро, то это можешь сделать и ты", "Это регбист", "Это футболист, который не похож на футболиста", "И ведь он вышел, чтобы забивать. Ногами!", — шутят в сети.

Адам Мартин

Добавим, что в официальной заявке Евро-2024 написано, что вес Мартина составляет 83 кг, однако в это никто не верит.

Напомним, в группе А были сыграни все игры первого тура. В матче-открытия Германия разгромила Шотландию (5:0). В этой игре произошло сразу 2 скандала, связанных с РФ. Во-первых, матч посетил друг Путина, а во-вторых, на трибунах кто-то развесил российские флаги.