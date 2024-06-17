Румыния - Украина: победить на старте Евро-2024 для уверенности

Наши футболисты начинают выступления на чемпионате Европы матчем в Мюнхене

В понедельник, 17 июня, в рамках стартового тура Евро-2024 свой матч проведет сборная Украины. Нашей команде в первой игре будет противостоять довольно непростой коллектив из Румынии.

"Телеграф" разбирался за счет чего украинцы могут победить своего первого соперника на Евро. В частности, у нашей команды более ровный и сбалансированный состав. И Сергею Реброву есть из кого выбирать.

Интрига вокруг трех позиций

Накануне первого матча специалисты и болельщики, прежде всего, гадают, кому тренерский штаб доверит место в стартовом составе. Сомнения вызывают как минимум три позиции. И одна из них, на первый взгляд, казалось бы, очевидная – вратарская.

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин провел блестящий сезон, пусть и не участвовал в чемпионской игре команды в Ла Лиге и финале Лиги чемпионов, уступив место оправившемуся от травмы Тибо Куртуа. Но и Анатолий Трубин блестяще провел сезон в португальской "Бенфике, став основным вратарем команды. Пусть команда и не выиграла чемпионат Португалии, уступив первенство "Спортингу", а во втором по значимости еврокубке Лиге Европы проиграла на стадии ¼ финала французскому "Олимпику" из Марселя в серии пенальти.

В товарищеских матчах Ребров попеременно задействовал всех трех голкиперов, включая еще и Георгия Бущана из киевского "Динамо". Но вратарь киевлян выглядит на фоне коллег по амплуа запасным вариантом. А вот кого выберет Ребров из пары Лунин – Трубин остается загадкой.

Проблемной выглядит и позиция левого защитника, так как Виталий Миколенко не успел полностью восстановиться к первому матчу Евро после травмы в последней товарищеской игре с командой Молдовы. Тогда, напомним, его заменил Александр Зинченко. Игрок, которого болельщики сборной Украины воспринимают как атакующего полузащитника, еще в "Манчестер Сити", при Хосепе Гвардиоле стал именно левым защитником. И в лондонский "Арсенал" тренера Микеля Артеты украинский легионер переходил именно в роли левого защитника. И тут любопытно какую схему на игру построит Ребров, и какое место на поле он отведет Зинченко. Возможно, он его увидит на позиции защитника, а возможно и атакующего полузащитника. И тогда место левого защитника займет Богдан Михайличенко.

Также интересна и позиция нападающего. Кого из пары Артем Довбик — Роман Яремчук предпочтет наставник. Напомним, что в товарищеской игре с Германией две недели назад роль единственного нападающего исполнил Яремчук. А в играх с Польшей и Молдовой папу Георгию Судакову по очереди составляли Довбик и Яремчук. Разумеется, статус лучшего бомбардира испанского чемпионата (Ла Лиги) делает фаворитом Довбика. Но, товарищеские матчи показали, что не все так однозначно. Ребров пробует разные варианты и на каком тренер остановится в первом матче Евро – загадка.

"Мы играем для наших воинов"

На предматчевой пресс-конференции Сергей Ребров практически не касался кадровых вопросов, за одним единственным исключением: "Состояние Виталия Миколенко? Его травма не заживает за один-два дня, он точно не сыграет завтра. Мы видим, как он работает, и будем надеяться, что он вернется как можно быстрее. В нашей команде есть 26 игроков, и мы должны понимать, что кто-то может травмироваться".

Гораздо больше внимания главный тренер сборной уделил ситуации в Украине в целом: "Я считаю, что для Украины очень важно быть на этой сцене. Все украинцы хотят быть европейской нацией, быть представленными на чемпионате Европы. У нас в стране футбол сейчас не на первом месте. Для всех футболистов начало игры на турнире является приятным, ведь мы играем для наших воинов, болельщиков в это трудное время. Мы очень благодарим всех в Европе за поддержку, за приют для наших людей, но я всегда напоминаю, что война продолжается, и мы до сих пор нуждаемся в помощи. Мы продолжаем сражаться за свою свободу и за свободу Европы".

А говоря о сопернике, Ребров отметил: "В последнее время Румыния благодаря командным действиям добилась успеха, победила в группе квалификации. Это очень дисциплинированная сборная. У них есть очень хорошие молодые игроки. В целом на Евро нет слабых команд. Мы смотрели много матчей румын, больше ориентировались на игры квалификации и товарищеский поединок с Болгарией. Это та команда, которая понимает, что располагает. У них есть очень быстрые исполнители, хорошая дисциплина, за счет этого они пробились на Евро-2024".

Без поражений в отборе

Соперник, действительно непростой. На прошлый чемпионат Европы сборная Румынии не смогла пробиться, но в этот раз команда во многом неожиданно не просто завоевала путевку в Германию, но и финишировала без единого поражения на первом месте в отборочной группе. При этом, румыны обошли изначального фаворита группы отборочного турнира сборную Швейцарии. Команда одержала шесть побед и четыре встречи завершила вничью.

Уже при подготовке к Евро подопечные Эдварда Иордэнеску выглядели неубедительно. В товарищеских спаррингах сборная не смогла ни разу вскрыть оборону команд Болгарии и скромного Лихтенштейна – дважды по 0:0. При этом в отборочном турнире команда Румыния неплохо действовала в атаке – в шести из семи квалификационных матчах не покидала поле без забитого мяча.

При этом, в связи с прошлым Евро-2020 стоит отметить одну любопытную деталь. Сборная Украины попала в группу, которая проводила матчи в Амстердаме и Бухаресте. И если бы румыны квалифицировались в финальный турнир, то украинцы дважды сыграли бы с хозяевами поля. Но, из хозяев команда, которой тогда руководил Андрей Шевченко сыграла только со сборной Нидерландов в Амстердаме. А впоследствии, напомним, не только вышла из группы, но и пробилась в четвертьфинал.

Букмекеры ставят на Украину

По мнению букмекеров сборная Украины, которая неплохо себя проявила в отборочной группе, где на равных сражалась с командой Италии по всем игровым параметрам сильнее соперника и вполне способны подтвердить статус фаворита.. В каждой линии у сборной присутствую талантливые игроки, состав достаточно сбалансированный. А Румыния, в свою очередь, вышла на Евро из не самой сложной группы, да и в товарищеских матчах перед стартом турнира сыграла откровенно неудачно.

Favbet принимает ставки на победу сборной Украины с коэффициентом 1,95 к 1, в то время как на ничью — 3,40, а на победу команды Румынии — 4,35.

Где смотреть?

Все матчи турнира доступны эксклюзивно на футбольных каналах MEGOGO. Кроме того, Суспільне Мовлення является партнером медиасервиса в трансляции Евро-2024.

Болельщики смогут смотреть матчи турнира на местных телеканалах "Суспільного" (например, "Суспільне Львів", "Суспільне Черкаси", "Суспільне Чернівці" и др.) в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV (кроме OTT).

Матч Бельгия – Украина доступен к просмотру на обеих платформах. Начало игры – в 16.00 по киевскому времени.