Румунія – Україна: перемогти на старті Євро-2024 для впевненості

Наші футболісти розпочинають виступи на чемпіонаті Європи матчем у Мюнхені.

У понеділок, 17 червня, у рамках стартового туру Євро-2024 свій матч проведе збірна України. Нашій команді у першій грі протистоятиме досить непростий колектив із Румунії.

"Телеграф" розбирався за рахунок чого українці можуть перемогти свого першого суперника на Євро. Зокрема, у нашої команди більш рівний та збалансований склад. І Сергію Реброву є з кого обирати.

Інтрига довкола трьох позицій

Напередодні першого матчу фахівці та вболівальники передусім гадають, кому тренерський штаб довірить місце у стартовому складі. Сумніви викликають щонайменше три позиції. І одна з них, на перший погляд, начебто очевидна – воротарська.

Голкіпер мадридського "Реалу" Андрій Лунін провів блискучий сезон, нехай і не брав участь у чемпіонській грі команди в Ла Лізі і фіналі Ліги чемпіонів, поступившись місцем Тібо Куртуа, що отямився від травми. Але й Анатолій Трубін блискуче провів сезон у португальській "Бенфіці", ставши основним воротарем команди. Нехай команда і не виграла чемпіонат Португалії, поступившись першістю "Спортингу", а в другому за значущістю єврокубку Лізі Європи програла на стадії ¼ фіналу французькому "Олімпіку" з Марселя у серії пенальті.

У товариських матчах Ребров по черзі задіяв усіх трьох голкіперів, включаючи ще й Георгія Бущана з київського "Динамо". Але воротар киян виглядає на тлі колег по амплуа запасним варіантом. А ось кого вибере Ребров із пари Лунін – Трубін залишається загадкою.

Проблемною виглядає й позиція лівого захисника, оскільки Віталій Миколенко не встиг повністю відновитися до першого матчу Євро після травми в останній товариській грі з командою Молдови. Тоді, нагадаємо, його замінив Олександр Зінченко. Гравець, якого вболівальники збірної України сприймають як атакуючого півзахисника, ще в "Манчестер Сіті", за Хосепа Гвардіоли став саме лівим захисником. І до лондонського "Арсеналу" тренера Мікеля Артети український легіонер переходив саме в ролі лівого захисника. І тут цікаво, яку схему на гру збудує Ребров, і яке місце на полі він відведе Зінченко. Можливо, він його побачить на позиції захисника, а можливо, й атакуючого півзахисника. І тоді місце лівого захисника займе Богдан Михайличенко.

Також цікавою є і позиція нападника, кому з пари Артем Довбик — Роман Яремчук віддасть перевагу наставник. Нагадаємо, що у товариській грі з Німеччиною єдиним нападаючим був Яремчук. А в матчах протии Польщі та Молдови пару Георгію Судакову по черзі складали Довбик та Яремчук. Зрозуміло, статус найкращого бомбардира іспанського чемпіонату (Ла Ліги) робить фаворитом Довбика. Але товариські ігри показали, що не все так однозначно. Ребров пробує різні варіанти і на якому тренер зупиниться у першому матчі Євро – загадка.

"Ми граємо для наших воїнів"

На передматчевій прес-конференції Сергій Ребров практично не стосувався кадрових питань, за одним єдиним винятком: "Стан Віталія Миколенка? Його травма не гоїться за один-два дні, він точно не зіграє завтра. Ми бачимо, як він працює, і сподіватимемося, що він повернеться якнайшвидше. У нашій команді є 26 гравців, і ми повинні розуміти, що хтось може травмуватися".

Набагато більше уваги головний тренер збірної приділив ситуації в Україні загалом: "Я вважаю, що для України дуже важливо бути на цій сцені. Усі українці хочуть бути європейською нацією, бути представленими на чемпіонаті Європи. У нас у країні футбол зараз не на першому місці Для всіх футболістів початок гри на турнірі є приємним, адже ми граємо для наших воїнів, уболівальників у цей важкий час. досі потребуємо допомоги. Ми продовжуємо боротися за свою свободу та за свободу Європи”.

А говорячи про суперника, Ребров зазначив: "Останнім часом Румунія завдяки командним діям досягла успіху, перемогла в групі кваліфікації. Це дуже дисциплінована збірна. Вони мають дуже хороших молодих гравців. Загалом на Євро немає слабких команд. Ми дивилися багато матчів румунів., більше орієнтувалися на ігри кваліфікації та товариський поєдинок з Болгарією. Це та команда, яка розуміє, що має в своєму розпорядженні".

Без поразок у відборі

Суперник, справді непростий. Минулого чемпіонату Європи збірна Румунії не змогла пробитися у фінальний турнір, але цього разу команда багато в чому несподівано не просто завоювала путівку до Німеччини, а й фінішувала без жодної поразки — на першому місці у відбірковій групі. При цьому румуни обійшли фаворита групи збірну Швейцарії. Команда здобула шість перемог і чотири зустрічі завершила внічию.

Вже під час підготовки до Євро підопічні Едварда Йорденеску виглядали непереконливо. У товариських спарингах збірна не змогла жодного разу розкрити оборону команд Болгарії та скромного Ліхтенштейну – двічі по 0:0. При цьому у відбірному турнірі команда Румунії непогано діяла в атаці – у шести кваліфікаційних матчах не залишала поле без забитого м’яча.

При цьому у зв’язку з минулим Євро-2020 варто відзначити одну цікаву деталь. Збірна України потрапила до групи, яка проводила матчі в Амстердамі та Бухаресті. І якби румуни кваліфікувалися до фінального турніру, то українці двічі зіграли б із господарями поля. Але з господарів команда, якою тоді керував Андрій Шевченко, зіграла лише зі збірною Нідерландів в Амстердамі. А згодом, нагадаємо, не лише вийшла з групи, а й пробилася до чвертьфіналу.

Букмекери ставлять в Україну

На думку букмекерів збірна України, яка непогано себе проявила у відбірковій групі, де на рівних боролася з командою Італії за всіма ігровими параметрами сильніш за свого нинішнього суперника й цілком здатна підтвердити статус фаворита. У кожній лінії у нашої збірної присутні талановиті гравці, склад досить збалансований. А Румунія, у свою чергу, вийшла на Євро з не найскладнішої групи, та й у товариських матчах перед стартом турніру зіграла відверто невдало.

Favbet приймає ставки на перемогу збірної України з коефіцієнтом 1,95 до 1, тоді як на нічию – 3,40, а на перемогу команди Румунії – 4,35.

Де дивитись?

Усі матчі турніру доступні ексклюзивно на футбольних каналах MEGOGO. Крім того, Суспільне Мовлення є партнером медіасервісу у трансляції Євро-2024.

Уболівальники зможуть дивитися матчі турніру на місцевих телеканалах "Суспільне" (наприклад, "Суспільне Львів", "Суспільне Черкаси", "Суспільне Чернівці" та ін.) у цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV (крім OTT).

Матч Бельгія – Україна доступний для перегляду на обох платформах. Початок гри – о 16.00 за київським часом.