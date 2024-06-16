РФ повторила провокацию на Евро-2024: помогли "братья" (фото)

Сербы притащили на свой матч Евро-2024 флаги РФ

В воскресенье, 16 июня, на чемпионате Европы-2024 по футболу вновь заметили российские триколоры. До этого флаги РФ попали в трансляцию матча-открытия Евро-2024 Германия — Шотландия (5:1).

На этот раз флаги РФ на трибунах разместили сербские болельщики. Об этом сообщает ZoryaLondonsk в соцсети Х.

Журналист Эндрю Тодос также прикрепил кадр с трансляции игры первого тура группы С Сербия — Англия. На нем видны как флаги Сербии, так и флаги РФ. На одном из них можно прочитать надпись "Россия".

"К сожалению, неизбежно", — гласит сообщение под скриншотом.

К слову, в Берлине запретили российские флаги на главной фан-зоне страны. Встреча Сербия — Англия проходила в Гельзенкирхене (Германия) на Арене "АуфШальке".

Напомним, сборная РФ по футболу была отстранена от всех международных соревнований еще в 2022 году, она не принимала участие в отборе на чемпионат Европы-2024. Перед Евро-2024 Сербия приехала в Москву, где провела товарищеский поединок с россиянами. Сербы стали первыми европейцами, которые сыграли против РФ в футбол после начала полномасштабного вторжения путинских войск в Украину.

Добавим, на матче Германия — Шотландия также заметили друга Путина.