Португалія — Чехія: онлайн-трансляція голів на Євро-2024

Кріштіану Роналду та Компанія розпочинають свій шлях на турнірі

У вівторок, 18 червня, матчем Португалія — Чехія завершується перший тур групового етапу чемпіонату Європи-2024 з футболу. Остання гра 5-го ігрового дня відбудеться у Лейпцигу.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу групи F Португалія — Чехія. У цій статті будуть оперативно доступні відео голів, а після закінчення гри — огляд поєдинку.

Португалія — Чехія — початок о 22:00 (оновлюється)

39-річний Кріштіану Роналду, можливо, проводить свій останній великий турнір, а тому до нього і цієї команди прикута велика увага. Португальці завжди є одними з фаворитів ЧЄ, а тому чехів у цьому протистоянні влаштує і нічия. У групі F також виступають Туреччина та Грузія, а тому вихід португальців у плей-оф, схоже, стане легким завданням для чемпіонів Європи-2016.

Нагадаємо, матч Португалія — Чехія можна подивитися в Україні, щоправда, за перегляд доведеться заплатити. На сайті "Телеграф" доступні календар та результати всіх матчів ЧЄ-2024 з футболу. Додамо, що збірна України програла свій перший поєдинок на Євро-2024.