"Заплатив свою ціну": Ф’юрі назвав нову причину поразки від Усика

Британському боксеру було "надто весело" під час підготовки до бою

Екс-чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версією WBC британець Тайсон Ф’юрі назвав нову версію причини поразки від українця Олександра Усика у бою за звання абсолютного чемпіона. За словами британця, йому було "надто весело" під час підготовки до поєдинку.

Нову версію Фьюрі озвучив у відео на YouTube-каналі FUROCITY By Tyson Fury. Зокрема, він зазначив:

"Моя проблема була в тому, що мені було надто весело. Деколи мені здавалося, що все занадто легко. Начебто я там бився з місцевим боксером-аматором. Я просто надто насолоджувався цим і ледарював. В результаті я заплатив свою ціну. Ось що відбувається, коли ти надто веселишся. А мені завжди казали: "Не змішуй роботу із веселощами".

Але все одно, я виступив добре. Мені сподобалося. Все пройшло добре. Я чув, що в Усика зламана щелепа і очниця. Так що одужуй. Побачимося у грудні, на Різдво", – додав боксер .

У першому бою Усик переміг Ф’юрі роздільним рішенням суддів. Бій відбувся 18 травня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Раніше "Циганський король" висував дивну версію, що судді були надто лояльними до Усика через війну в Україні. Бій-реванш заплановано на 21 грудня.