Все из-за войны в Украине: Фьюри нашел странную отмазку после поражения от Усика

Британец проиграл Александру Усику по очкам

Тайсон Фьюри проиграл Александру Усику в бою за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. После боя Фьюри назвал причиной поражения от Усика войну в Украине.

Фьюри считает, что у него украли победу, несмотря на то, что большинство специалистов согласились с вердиктом судей. Слова британского боксера приводит The Sun.

"Что поделаешь, это одно из самых глупых решений в боксе. Его страна находится в состоянии войны, поэтому люди встают на сторону страны, находящейся в состоянии войны. Но не заблуждайтесь — я выиграл эту битву и вернусь. У меня есть пункт о матче-реванше".

Усик выиграл бой у Фьюри по очкам, раздельным решением судей, и стал первым в XXI веке абсолютным чемпионом мира. Также он стал первым чемпионом в эру четырех основных поясов: WBO, WBA, WBC и IBF. Предыдущим абсолютным чемпионом мира в супертяжах был британец Леннокс Льюис, завоевавший этот титул в 1999 году.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Усик дал согласие на бой-реванш сразу после окончания первого поединка, еще когда боксеры находились в ринге.