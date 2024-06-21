Польша - Австрия: онлайн-трансляция голов в матче Евро-2024

Неудачники первого тура проведут очный матч

В пятницу, 21 июня, на чемпионате Европы-2024 по футболу во втором туре встретятся представители группы D. Сначала сыграют неудачники первого тура — сборные Польши и Австрии.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Польша — Австрия. В этой статье оперативно будут доступны только видео голов, а после окончания встречи — лучшие моменты поединка.

Польша — Австрия — начало в 19:00 (обновляется)

Поляки и австрийцы оказались в "группе смерти" и после первого тура являются аутсайдерами квартета. В очном матче эти сборные фактически решат вопрос, кто лишний на этом чемпионате Европы. Проигравший, скорее всего, вылетит из Евро-2024. В другом матче группы D встретятся французы и нидерландцы (21 июня, начало в 22:00).

Матч Польша — Австрия покажут в Украине в прямом эфире. Добавим, что игра состоится в Берлине на "Олимпиаштадионе".

Напомним, в первом туре Польша уступила Нидерландам (1:2), а Австрия проиграла Франции (0:1). На сайте "Телеграф" доступны календарь, результаты матчей чемпионата Европы-2024 по футболу.