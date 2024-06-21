Польща — Австрія: онлайн-трансляція голів у матчі Євро-2024

Невдахи першого туру проведуть очний матч

У п’ятницю, 21 червня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу у другому турі зустрінуться представники групи D. Спочатку зіграють невдахи першого туру – збірні Польщі та Австрії.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Польща — Австрія. У цій статті оперативно будуть доступні лише відео голів, а після закінчення зустрічі – найкращі моменти поєдинку.

Польща – Австрія – початок о 19:00 (оновлюється)

Поляки та австрійці опинилися у "групі смерті" і після першого туру є аутсайдерами квартету. У очному матчі ці збірні фактично вирішать питання, хто зайвий на цьому чемпіонаті Європи. Той, хто програє, швидше за все, вилетить з Євро-2024. В іншому матчі групи D зустрінуться французи та нідерландці (21 червня, початок о 22:00).

Матч Польща – Австрія покажуть в Україні у прямому ефірі. Додамо, що гра відбудеться у Берліні на "Олімпіаштадіоні".

Нагадаємо, у першому турі Польща поступилася Нідерландам (1:2), а Австрія програла Франції (0:1). На сайті "Телеграф" доступний календар, результати матчів чемпіонату Європи-2024 з футболу.