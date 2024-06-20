Словения - Сербия: онлайн-трансляция голов на Евро-2024

Сербия и Словения сыграют в Мюнхене

В четверг, 20 июня, на чемпионате Европы-2024 по футболу состоятся три матча. Открывать программу игрового дня будут команды Сербии и Словении.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Сербия — Словения. В этой статье оперативно будет доступно только видео голов, а по окончании игры — хайлайты поединка.

Словения — Сербия — 0:0 (обновляется)

Матч начался!

Стартовые составы команд:

Представители группы С Сербия и Словения продолжают борьбу за выход в плей-офф. Обе команды нуждаются в очках, а потому болельщики увидят бескомпромиссную борьбу на каждом клочке поля. Добавим, что в другом поединке квартета С сыграют фавориты группы Дания и Англия (начало в 19:00).

Матч Словения — Сербия состоится в Мюнхене на одноименной арене, начало — в 16:00 по киевскому времени. Добавим, что этот поединок покажут по ТВ в Украине бесплатно.

Напомним, в первом туре Сербия не смогла отобрать очки у Англии (0:1), а Словения сенсационно вырвала ничью в матче против Дании (1:1). С расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы-2024 можно ознакомиться на сайте "Телеграф".