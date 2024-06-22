Турция - Португалия: онлайн-трансляция голов Евро-2024

Команды борются за досрочный выход в плей-офф

В субботу, 22 июня, на чемпионате Европы-2024 по футболу встретятся представители группы F Турция и Португалия. Победитель матча обеспечит себе выход в плей-офф.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Турция — Португалия. В этой статье оперативно будут доступны только видео голов, а по окончании встречи — лучшие моменты поединка.

Турция — Португалия — начало в 19:00 (обновляется)

Турция и Португалия победили в первом туре группового этапа Евро-2024, а теперь в очном поединке одна из команд в случае победы может гарантировать себе участие в плей-офф турнира. Португальцы на бумаге являются однозначными фаворитами противостояния, однако в первой игре они не показали ничего сверхъестественного, а потому у Турции определенно есть шансы зацепиться за очки.

Матч Турция — Португалия покажут в Украине в прямом эфире, правда, за легальный просмотр придется заплатить. Добавим, что поединок состоится в Дортмунде на "BVB-Штадионе", начало встречи — в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, в первом туре Турция одержала победу над Грузией (3:1), а Португалия с большими проблемами одолела Чехию (2:1). На сайте "Телеграф" доступны календарь и результаты всех матчей Евро-2024.