Туреччина — Португалія: онлайн-трансляція голів Євро-2024

Команди борються за достроковий вихід у плей-оф

У суботу, 22 червня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу зустрінуться представники групи F Туреччина та Португалія. Переможець матчу забезпечить собі вихід у плей-оф.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Туреччина — Португалія. У цій статті оперативно будуть доступні лише відео голів, а по закінченні зустрічі — найкращі моменти поєдинку.

Туреччина — Португалія — початок о 19:00 (оновлюється)

Туреччина та Португалія перемогли у першому турі групового етапу Євро-2024, а тепер в очному поєдинку одна з команд у разі перемоги може гарантувати собі участь у плей-оф турніру. Португальці на папері є однозначними фаворитами протистояння, однак у першій грі вони не показали нічого надприродного, а тому Туреччина безперечно має шанси зачепитися за очки.

Матч Туреччина — Португалія покажуть в Україні у прямому ефірі, щоправда, за легальний перегляд доведеться заплатити. Додамо, що поєдинок відбудеться у Дортмунді на "BVB-Штадіоні", початок зустрічі о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, у першому турі Туреччина здобула перемогу над Грузією (3:1), а Португалія з великими проблемами здолала Чехію (2:1). На сайті "Телеграф" доступні календар та результати всіх матчів Євро-2024.