Реакция Реброва на победный гол на Евро-2024 стала вирусной в сети (видео)

Наставник сначала посчитал голевой пас Шапаренко ошибкой

Сборная Украины победила Словакию (2:1) во втором туре чемпионата Европы-2024 по футболу. Победный гол Сине-желтых завирусился в сети не только из-за мастерства Романа Яремчука.

Реакция главного тренера Сине-желтых Сергея Реброва попала в объектив телекамеры. Один из пользователей reddit отметил, что наставник изначально не поверил в замысел Николая Шапаренко.

Напомним, при счете 1:1 на 80-й минуте Шапаренко неожиданно забросил мяч в чужую штрафную на Яремчука. В этот момент Ребров посчитал, что атака завершена, однако Роман идеально принял мяч, после чего протолкнул его мимо вратаря сборной Словакии Мартина Дубравки. Этот гол принес Украине важные три очка в борьбе за путевку в плей-офф.

Напомним, сборная Украины попала на чемпионат Европы-2024 через стыковой раунд Лиги наций УЕФА. В первом туре Евро-2024 украинцы разгромно проиграли Румынии(0:3), а словаки сенсационно победили Бельгию (1:0). В третьем туре на нашу команду ожидает тяжелейшая дуэль с мотивированной Бельгией.

На сайте "Телеграф" доступны расписание сборной Украины на ЧЕ-2024, а также календарь и результаты всех матчей Евро-2024.