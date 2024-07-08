Испания — Франция: букмекеры назвали вероятного финалиста Евро-2024

Специалисты не сумели выделить однозначного фаворита противостояния

Во вторник, 9 июля, на чемпионате Европы-2024 по футболу пройдет первый полуфинал. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Испания — Франция.

По мнению букмекеров, Фурия Роха является небольшим фаворитом "дуэли". Об этом сообщает Favbet.

На проход испанцев в финал аналитики предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,86. Шансов у французов немного меньше — коэффициент 2,10. Добавим, что букмекеры оценили вероятность победы Испании в основное время в 36%, а Синих — в 31%.

Прогноз букмекеров на матч Евро-2024 Испания — Франция

Favbet: (победа Испании 2,76 — ничья 2,97 — победа Франции 3,15)

William Hill: (2,75 — 2,80 — 3,00)

Bwin: (2,60 — 2,85 — 3,10)

Матч Испания — Франция состоится в Мюнхене на одноименной арене. Накануне "Телеграф" сообщал, как посмотреть игру в Украине.

Напомним, сборная Испании на Евро-2024 выиграла свою группу, обыграв Хорватию (3:0), Италию (1:0) и Албанию (1:0). В первом раунде плей-офф Фурия Роха справилась с Грузией (4:1), после чего со скандалом прошла Германию (2:1).

Франция на групповой стадии турнира обыграла Австрию (1:0), сыграла вничью с Нидерландами (0:0) и Польшей (1:1). В 1/8 финала Синие прошли Бельгию (1:0), а в 1/4 финала — Португалию (0:0, 5:3 по пенальти). Ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы-2024 по футболу можно на сайте "Телеграф".