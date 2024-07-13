Лучший российский теннисист отметился омерзительным поступком на Уимблдоне (видео)

Спортсмен и не думает извиняться

Российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев заявил, что не "переходил черту" в перепалке с судьей на вышке Евой Асдераки. Отметим, что Медведев не в первый раз истерит на крупных турнирах.

Соответствующий комментарий россиянина приводит TheTennisLetter. Даниил заявил, что судья ошиблась, после чего он сказал ей кое-что на русском.

– В первом сете случился инцидент, когда судья на вышке засчитала двойной отскок на вашей стороне. Как вы это видели? Что вы ей сказали?

– Я не уверен, был ли там второй отскок. По-моему, не было.

Но там есть предыстория. Однажды на "Ролан Гаррос" я проиграл Чиличу, и она тогда не увидела, что в розыгрыше не было второго отскока. Я помнил об этом и подумал: ну вот опять и снова против меня. Я сказал кое-что по-русски. Но не переходил черту. И получил за это предупреждение.

Отметим, в полуфинале "Уимблдона" против Карлоса Алькараса Медведев получил предупреждение за брань в адрес судьи. Даниил сказал "Иди ** ***, иди ** ***, кусок де**ма". Это зафиксировали камеры. К слову, испанец победил "нейтрального" атлета со счетом 6:7, 6:3, 6:4, 6:4.

В сети высмеяли Даниила, отметив, что у него нет мужества извиниться.

Напомним, на "Ролан Гаррос-2023" Медведев показал публике средний палец. На Australian Open-2022 россиянин нахамил оператору.