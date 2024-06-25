Лучшая теннисистка Украины показала идеальные формы в откровенной фотосессии (фото)

Марта Костюк снялась в фотосессии перед Олимпиадой

Сильнейшая теннисистка Украины Марта Костюк снялась в откровенной фотосессии от Vogue, посвященной Олимпиаде. Первая ракетка страны появилась на страницах глянцевого журнала Vogue Ukraine в проекте посвященном предстоящим Играм в Париже.

Марта Костюк впервые выступит на Олимпийском теннисном турнире. Помимо нее в состав украинкой теннисной команды вошли: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Людмила Киченок и Надежда Киченок. Примечательно, что спустя 12 часов после публикации материал с сайта Vogue пропал

Теннисный турнир в рамках Олимпийских играх пройдет на кортах Ролан Гаррос с 27 июля по 4 августа. На этих же кортах ежегодно проходит Открытый чемпионат Франции, один из четырех самых престижных турниров серии "Большого шлема".

В съемках фотографа Яна Васючника также собраны портреты украинских спортивных звезд и дебютантов Олимпиады в Париже: саблистка Ольга Харлан, борец Жан Беленюк, гимнаст Олег Верняев, дзюдоистка Дарья Белодид, члены олимпийской сборной Украины по художественной гимнастике, прыгун в воду Алексей Середа, гимнастка Таисия Онофрийчук. Также в галерее нашлось место паралимпийцам: прыгунья в длину Оксана Зубковская, пловцы Денис Остапченко и Даниил Чуфаров, пловчиха Анна Гонтарь.

Ольга Харлан

Дарья Белодед

Людмила Лузан

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. Ранее аналитики посчитали, сколько медалей выиграет сборная Украины. Паралимпиада состоится с 28 августа по 8 сентября.