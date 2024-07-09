"Их страна уничтожила 2 детские больницы": легендарный теннисист просит поговорить с россиянами на Уимблдоне

Ни один из теннисистов РФ не отреагировал на ракетную атаку на Киев

Бывший украинский теннисист, а ныне военнослужащий ВСУ Сергей Стаховский возмутился молчанием российских игроков на Уимблдонском турнире. Ни один из теннисистов РФ не отреагировал на ракетную атаку на Киев, совершенную в понедельник, 8 июля.

В частности, российские ракеты атаковали две детские больницы, а произошло это в международный День семьи. Стаховский предложил СМИ на Уимблдоне пообщаться с россиянами, опубликовав пост в Instagram.

"Я хотел бы попросить любого из журналистов на Уимблдоне задать вопрос таким представителям страны без флага, как Медведев – как они относятся к тому, что в международный "день семьи" их страна уничтожила баллистическими ракетами 2 детские больницы, одна из которых была для деток с онкологическими заболеваниями", – написал Стаховский в сторис.

Накануне в Киеве был разрушен корпус больницы Охматдет, где погибли 2 человека. Также прямое попадание ракеты было зафиксировано в частный роддом, где погибли 8 человек. В результате российской атаки по меньшей мере 37 человек погибли, в том числе трое детей, 170 получили ранения, среди них — 13 детей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Элина Свитолина прикрепила черную ленту на платье в матче 1/8 финала Уимблдонского турнира, тем самым почтив память жертв ракетной атаки.