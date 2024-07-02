Лучшая украинская теннисистка играет на Уимблдоне в свадебном платье (фото)

"Мы не хотим никаких ошибок на Уимблдоне", - подчеркивает дизайнер.

Первая ракетка Украины Марта Костюк и главный дизайнер бренда Wilson Джоэль Майкалофф поделились историей создания свадебного наряда спортсменки и ее платья "Марта" для Уимблдона-2024. Самый престижный теннисный турнир на травяных кортах проходит с 1 по 14 июля.

Украинская спортсменка предстала на турнире в свадебном платье. Украинка уже выиграла матч первого круга у Ребекки Шармковой из Словакии — 6:3, 6:2. Об истории создания платья Костюк и Майкалофф поведали в интервью Vogue.

"Мы сохранили мини-платье, которое застегивается на пуговицы, — говорит Майкалофф об экипировке Костюк для Уимблдона. — Марта будет выходить на корт со всеми слоями, а затем она будет снимать это верхнее платье, которое точно такое же, как ее свадебное, поскольку спереди есть пять пуговиц. Я сделала для нее такой вариант, чтобы она могла быстро его снять. То, что под этим мини-платьем, это в основном традиционное платье, но со встроенными шортами для мяча. По сути, мы добавили компонент подкладки, а затем немного приподняли декольте — мы не хотим никаких ошибок на Уимблдоне — и мы выпускаем эту форму в продажу: вы можете либо приобрести как две части, либо просто купить одну".

В свою очередь, Костюк вспоминает: ""Я думаю, что многие девушки точно знают, как они хотят видеть свое свадебное платье. Но я понятия не имела, чего хочу и что мне нравится. Хотелось чего-то очень простого, но в то же время запоминающегося. Я просто знала, что не хочу свадебное платье, которое весит 200 килограммов, или что-то настолько сложное или настолько хрупкое, что ты не можешь двигаться и не можешь наслаждаться пребыванием среди людей. Поэтому мы просто начали медленно, из ничего, и просто начали понемногу формировать концепцию: что вы думаете по этому поводу, а что вы думаете об этом?".

Также Костюк рассказала в интервью историю про своего мужа: ""Я знаю Георгия с четырех лет. В детстве мы тренировались в одном теннисном клубе в Киеве, но в конце концов он уехал учиться в США, и я начала играть профессионально. Мы не очень поддерживали связь, но когда я вернулась в Украину в 2022 году, он позвал меня на свидание, и, собственно так, это было все. Через пять месяцев он сделал предложение. Мы просто проснулись вместе, и он такой: "Пойдем посмотрим на восход солнца". Это было очень странно, потому что обычно он любит спать, но я только что вернулась из США и из-за смены часовых поясов еле спала, поэтому я подумала: "Хорошо, поехали". Это было очень красиво — мы поехали в это место в Киеве, где действительно видно весь город, и я снимала какое-то видео, а когда обернулась, он был там на колене".

"Я придумала 12 разных вариантов, — говорит Майкалофф, — просто быстрые эскизы карандашом и идеи о разных вырезах, разных типах юбок, разных типах бретелей, разных материалах. В конце концов мы сделали платье, соединив эскизы трех разных платьев, и уже от этого я отталкивалась. Марта слепо доверяла мне, что заставило меня немного нервничать, но, я думаю, это многое говорит о наших отношениях и о том, как мы работаем вместе".

К сентябрю первый образец был готов. Костюк примерила платье в Китае, где она выступала на турнире. "Именно там у нас появилась идея двух платьев, — рассказывает Марта. — Сначала мы планировали одно длинное платье, какое-то однотонное, но пока мы делали примерки, мы решили, что было бы круто иметь два: одно только для церемонии, а другое для афтепати, для ужина — что-то более легкое, более удобное. Поэтому мы договорились, что верхнее платье для церемонии будет длинным и покрытым цветами, но все же немного прозрачным, а второе платье будет сочетанием такого же нижнего платья, но с простым, коротким, прозрачным белым платьем сверху".

Свой следующий матч на Уимблдонском турнире Костюк проведет против Дарьи Сэвилл из Австралии. Предварительно, игра пройдет в среду, 3 июля.